Второй вестибюль станции «Печатники» БКЛ готов более чем наполовину

Готовность монолитных конструкций второго вестибюля станции «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оценивается в 56 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На введенной в этом году станции “Печатники” БКЛ продолжается строительство второго вестибюля — ведется сооружение фундамента для переустройства входной группы, продолжается монтаж металлического перекрытия наземной части вестибюля», — сказал заммэра.

Пока на станции БКЛ «Печатники» работает один вестибюль. Он позволяет пассажирам спускаться в метро и переходить на платформу Печатники МЦД-2 с Шоссейной улицы. Строящийся объединенный вестибюль обеспечит вход со стороны улицы Гурьянова и пересадку на станцию «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что вестибюль строят на месте бывшего эвакуационного выхода со станции салатовой линии. Над ее платформой сооружают конструкции нового помещения для оборудования электрощитовых и вентиляционных шахт. Также будет устроена пассажирская зона с турникетами. Во время строительства нового вестибюля реконструируют лестницу, ведущую на платформу.

На базе станции «Печатники» создается транспортно-пересадочный узел, который объединяет две станции метро, железнодорожную платформу и автобусные остановки.

