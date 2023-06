Владимир Путин наградил Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении Мэра Москвы Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на сайте интернет-портала правовой информации.

В нем уточняется, что Сергей Собянин удостоен награды за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени награждают граждан за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности и социально-экономическим развитием страны.

