Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В саду имени Н.Э. Баумана 8 и 9 июля пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Он будет приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Для гостей организуют ярмарку, познавательные и творческие программы, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Участниками фестиваля станут больше 30 благотворительных организаций. Они проведут для москвичей и туристов мастер-классы, лекции и тематический квест. На семи площадках найдутся развлечения для гостей всех возрастов», — рассказала Наталья Серг унина.

На главной сцене фестиваля выступят известные лекторы и творческие коллективы. Некоммерческие организации подготовят мастер-классы по экологии, благотворительности и волонтерст ву.

Одну из площадок посвятят животным. Здесь можно будет познакомиться с пушистыми питомцами московских приютов и даже забрать о дного из них домой. Для тех, у кого уже есть четвероногие друзья, организуют мобильную ветеринарную станцию и площадку для груминга.

Посетители благотворительной ярмарки смогут приобрести вязаные игрушки, текстиль, посуду, све чи и другие сувениры. Все средства от продажи направят на помощь подопечным некоммерческих организаций: детям, мно годетным семьям, людям старшего возраста и животным.

Desde las 11:00 hasta las 20:00. Вход свободный. Подробнее можно узнать на сайте фестиваля.

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