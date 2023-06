Аспирантка ФФ НГУ Алена Богословцева: «Физика мне всегда казалась простой и понятной»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Аспирантка 1 курса Физического факультета Новосибирского государственного университета, младший научный сотрудник Аналитического и технологического исследовательского центра «Высокие технологии и наноструктурированные материалы» Алена Богословцева работает в лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники. Последние несколько лет она посвятила физике и как увлеченный специалист не представляет себе, как это возможно – не интересоваться этой наукой? Девушка рассказала, чем так увлекательна физика и как можно заинтересовать ею стремящихся к знаниям людей.

Для Алены физика – не просто череда формул и законов, а особый взгляд на мир.

— Физика хороша тем, что дает определенную картину мира, которая помогает легче выстраивать цепочки причинно-следственных связей и приносит более глубокое понимание всего, происходящего вокруг. Такой взгляд на мир всегда будет полезен. Физика мне всегда казалась проще и понятнее, чем другие науки. Я и сейчас не изменила свое мнение, несмотря на то обстоятельство, что по мере углубления в предмет, он, с одной стороны, кажется проще, но одновременно с этим и сложнее, потому как становятся известны многие детали, о которых человек ранее ничего не знал. Неважные для непосвященного человека взаимосвязи и явления приобретают значимость и влияют на общий результат. Это и удивительно, — отметила аспирантка.

Алена рассказала, что, поступая на первый курс бакалавриата НГУ, она не была уверена, что станет ученым-физиком. Не было уверенности и в том, что она продолжит обучение в магистратуре. Но она точно знала одно: в любом случае учеба на Физическом факультете не окажется впустую потраченным временем.

— Я знала, что взгляд на мир, который формируется у нас на физфаке, все равно будет полезен и поможет мне, даже если я вдруг когда-нибудь решу уйти в программисты или еще как-либо изменю свою карьерную траекторию, — считает Алена.

Девушка не представляет себе, как можно не интересоваться наукой, в особенности физикой, ведь она многогранна, безгранична и способна дать объяснение всему происходящему.

— Я не вполне понимаю людей, которые не интересуются наукой. Но уверена – многих из них можно заинтересовать. Здесь важную роль имеет популяризация науки. И говорить о науке следует понятным языком, а это непросто. Проблема в том, что на современном уровне развития науки порог вхождения в нее требует достаточно высокой подготовки. Физик, занимающийся одним направлением науки, может не понять своего коллегу, разрабатывающего другое. Конечно, законы физики неизменны, но области знания расширились. Если физик занимается изучением черных дыр, ему придется долго и развернуто объяснять особенности своей работы коллеге, который изучает гидродинамику. Такова проблема современной науки. И я не уверена, что существует ее решение. Поэтому и возникает необходимость популяризации науки. Ее задача – показать, что наука – не что-то скучное и непонятное, не просто 12 строчек формул, а нечто важное и осязаемое, имеющее непосредственное отношение к нашей жизни и быту. Люди должны знать, чем занимаются ученые, только тогда они будут проявлять интерес к науке, — сказала Алена.

Сейчас молодая исследовательница вместе со своими коллегами занимается выращиванием пленок нитрида алюминия для применения в резонаторах в системах передачи информации. Сбор материала, проведение экспериментов и опытов и систематизация данных помогут Алене не только в написании кандидатской диссертации, но и в продвижении этого направления в физике полупроводников.

Если вы хотите приобщиться к физике, открыть для себя безграничный мир научных знаний и сделать первый шаг в науку, поступайте на Физический факультет НГУ. С условиями поступления можно ознакомиться на странице «Поступление в НГУ», а также в приемной комиссии: 8 (383) 363-40-37, priem@nsu.ru.

