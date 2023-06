60 преподавателей истории России в вузах прошли переподготовку в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Согласно Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, утвержденной в феврале этого года, с нового учебного года все студенты, обучающиеся на неисторических специальностях, будут изучать отечественную историю в увеличенном объеме (не менее 144 часов; при этом 80 % времени должно быть уделено классической контактной работе со студентами – лекциям и семинарам). Также обновленные правила коснулись вопросов методики преподавания истории России. Чтобы подготовить преподавателей к работе в новом формате, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российская академия образования, Российское исторические общество совместно с Российским государственным гуманитарным университетом запустили по всей стране масштабную программу переподготовки и повышения квалификации.

Новосибирский государственный университет стал площадкой для обучения 60 преподавателей вузов Сибирского федерального округа. Здесь с 13 по 17 июня слушатели курса рассматривали темы, связанные с разными периодами истории России, обсуждали актуальные вопросы методики преподавания курса «История России» и вопросы современной историографии и источниковедения, обменивались опытом и литературой друг с другом. Занятия проводили специалисты Российского государственного гуманитарного университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Института российской истории РАН, Института гуманитарных наук МГПУ.

Несколько слушателей курса поделились впечатлениями.

Татьяна Доценко, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина:

— Большое спасибо за содержательные лекции, четко организованный процесс обучения, яркие эмоции! Мы все разные, но вам удалось на время курсов объединить нас.

Елена Штарк, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого:

— Все было замечательно, спасибо огромное организаторам. Хотелось бы на будущее побольше методики преподавания и организации рабочих площадок для обсуждения тем, обмена опытом, демонстрации мастер-классов по той же методике.

Иван Копылов, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева:

— Организация курсов – на высочайшем уровне. Мне мои конспекты уже сейчас очень помогают при подготовке презентаций и новых лекций. Сэкономил месяц времени за пять дней.

