20.06.2023 Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej en abril de 2022

Programa “Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” i projekt “Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” to inicjatywy wyróżnione przez Radę Edukacji Finansowej.

Doceniono ich wpływ na rozwój kompetencji finansowych dzieci i młodzieży.

Rada przyznała wyróżnienia po raz trzeci.

“Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” to program, który powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej i jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. To kompleksowy 3-letni program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej. Projekt polega na doświadczaniu przez uczniów różnych sytuacji związanych z posługiwaniem się pieniędzmi w sposób świadomy, budowaniu intuicji finansowej i zrozumieniu tego obszaru życia. Projekt doskonale wypełnia lukę w edukacji finansowej najmłodszych uczniów.

Więcej informacji o programie skef.pl/mysle-decyduje-dzialam/opis-programu

“Szkolna Internetowa Gra Giełdowa” a druga wyróżniona inicjatywa. Projekt realizowany jest już od ponad 20 lat przez Giełdę Papierów Wartościowych i Fundację GPW we współpracy z Fundacją im. Lesława A. Pagi. Projekt kierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych. Ma na celu edukację młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy. Polega on na inwestowaniu wirtualnych środków, ale transakcje zawierane przez uczniów opierają się na rzeczywistych ofertach kupna i sprzedaży na realnym rynku giełdowym. Taki mechanizm doskonale oddaje giełdową rzeczywistość, a uczniowie w praktyce przekonują się, na czym polega inwestowanie na giełdzie, poznają ryzyko inwestycyjne i skutki niewłaściwych decyzji.

Więcej informacji o projekcie gpw.pl/fundacja-gpw-sigg

Rada Edukacji Finansowej składa się z przedstawicieli 10 instytucji – Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Rzecznika Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego , Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Fundusz Rozwoju i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Rada została powołana na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 187, z późn. zm.). Rada realizuje zadania z zakresu edukacji finansowej, w tym m.in. wyznacza kierunki realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Edukacji Finansowej i określa sposób ich realizacji.

Więcej informacji o Radzie Edukacji Finansowej gov.pl/web/finanse/rada-edukacji-finansowej

