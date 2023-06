Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

20 июня по всей стране стартовала приемная кампания на бакалавриат и специалитет и аспирантуру. В 2023 году есть ряд нововведений, но одно осталось неизменным – на Физтех поступают самые мотивированные, целеустремленные и талантливые ребята со всей страны.

Ежегодно МФТИ сохраняет лидерство среди российских вузов по качеству приема абитуриентов. Средний балл самый высокий в стране – в прошлом году он составил 97,1, и больше половины от общего числа поступающих – победители олимпиад.

Первым абитуриентом МФТИ в этом году стала Екатерина Овчинникова, которая подала документы лично в приемной комиссии. Абитуриентка поступает на Физтех второй год подряд, в прошлом году девушке не хватило баллов.

«Вся моя жизнь так или иначе связана с МФТИ. Мой папа выпускник Физтеха, я училась в ЗФТШ, участвовала в олимпиадах, с детства мечтала поступить именно сюда, — рассказывает Екатерина, — Мне очень нравится система Физтеха, атмосфера кампуса и, конечно, то, что физтехам нигде нет равных. Поэтому я не сдаюсь и иду к своей цели, подаю документы сразу на несколько направлений – ФАКТ и ФПМИ. Надеюсь у меня получится».

Главное нововведение приемной кампании 2023 года – приоритизация выбора абитуриента. Подавая документы более, чем на одно направление и не проходя по конкурсу на одно из них, абитуриент не должен следить за конкурсной ситуацией на оставшихся, так как автоматически будет зачислен на выбранное альтернативное направление, если он подал в вуз оригиналы документов.

«Самое главное для абитуриента – это поступить на Физтех и важное нововведение этого года – приоритеты заметно увеличивают шансы поступающих. Перед подачей документов внимательно изучите все наши учебные подразделения, все их образовательные программы. Хоть они все и уникальные, но все они содержат общее физтеховское ядро – фундаментальная подготовка по математике, иностранным языкам, а также в зависимости от профиля – по физике, по информатике, по химии и биологии. Чем больше конкурсных групп выбирает абитуриент, тем больше шансов зачислиться на Физтех. Самое главное, аккуратно расставьте их в порядке приоритета. Первый приоритет – наиболее желаемая для вас программа. Второй приоритет – программа, на который вы хотите обучаться, если по первому приоритету вам будет недостаточно баллов по конкурса и так далее», – подчеркнул Денис Дмитриев, директор по молодежной политике, ответственный секретарь приемной комиссии МФТИ.

Подать документы, как и в прошлом году можно лично в Долгопрудном (при личном обращении вы сможете пообщаться с представителями Физтех-школ МФТИ и получить полное представление о программах и направлениях подготовки на Физтехе), на сайте приемной комиссии pk.mipt.ru или через супер-сервис “Поступай онлайн”.

Во время приемной кампании на ресурсах МФТИ мы будем рассказывать о том, как устроен образовательный процесс на Физтехе, что ждет будущих студентов, познакомим с руководителями программ и директорами Физтех-школ и, конечно, будем отвечать на ваши вопросы. Запускайте наш телеграм-бот “Будущие физтехи”, задавайте вопросы и смотрите наш видеоподкаст “Физтех, прием!”, в котором мы будем на них отвечать.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI