15 июня физтехи посетили Координационный центр Правительства Российской Федерации, созданный в феврале 2021 года для обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при реализации спецпроектов и приоритетных задач Правительства Российской Федерации. Организационно-техническую поддержку его деятельности обеспечивает Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

Делегация МФТИ состояла из студентов, аспирантов и выпускников, всего около 30 человек. Гости осмотрели зону коворкинга и Ситуационный центр, ознакомились с организацией аналитической работы, спецпроектами, цифровыми инструментами аналитиков.

«Безусловно, экскурсия студентов МФТИ в Аналитический центр при Правительстве, их погружение в современные методы и практики Координационного центра — это не только знакомство с существующими решениями по работе с данными, но и вызов для их научной карьеры. Уверена, научно-образовательное сотрудничество между МФТИ и АЦ имеет очень большие перспективы», — отметила первый проректор МФТИ Елена Анохова.

Деятельность КЦ построена на современных цифровых технологиях: системе управления проектами, системе формирования и представления аналитической отчётности, системе управления спецпроектами и других высокотехнологичных решениях. Всё это отечественные программные решения и продукты. Аналитики в режиме реального времени получают данные из более чем 500 потоков, в том числе из государственных информационных систем различного уровня.

«Здесь идет сбор данных, их систематизация, верификация и кросс-валидация, а затем эксперты Аналитического центра занимаются их анализом, в том числе предиктивным. Мы применяем передовые технологии, наши сотрудники регулярно повышают уровень своих знаний и навыков, владеют современными языками программирования. А лучшими своими практиками мы с удовольствием делимся с федеральными органами власти и региональными правительствами», — рассказал заместитель руководителя Ситуационного центра Сергей Калугин.

