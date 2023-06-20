Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

20 años de experiencia previa. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В преддверии приемной кампании вместе с работодателями мы проанализировали потребности ключевы х отраслей города. Пересмотрели и увеличили на 20 процентов контрольные цифры приема в колледжи. В первую очередь рост произошел за счет большого спроса на высокотехнологичных специалистов в сфере промышленности, строительства, транспорта и информационных технологий. Абитуриенты могут выбрать наиболее подходящее направление обучения из более чем 150 специа льностей и профессий. Среднее профессиональное образование сегодня самое перспективное направление обучения. Это отличный выбор для тех, кто хочет стать конкурентоспособным специалистом и обеспечить свое стабильное будущее. Город предлагает московским абитуриентам около 24 тысяч бюджетных мест для получения востре бованных рабочих профессий. Также в этом году мы модернизировали процесс подачи документов в колледжи, и теперь все можн о сделать в электронном виде», — рассказала Анастасия Ракова.

Выпускники школ могут поступить на такие перспективные специальности, как производство и обслу живание авиационной tel. ческого оборудования, технология машиностроения, мастер общестроительных работ, монтаж, техническо е обслуживание, многие другие.

С 20 июня по 15 августа абитуриенты, которые поступают на бюджетной основе, могут подать доку менты в электронном виде на портале. В заявлении нужно указать сведения об абитуриенте и его образовании, адрес регистрации, а также при крепить копии паспорта, документа о регистрации и аттестата. Antes de empezar, antes de comprar.

На ряд специальностей, где предусмотрены дополнительные вступительные испытания, прием за явлений завершается 10 августа. Среди них — «Актерское искусство (актер, преподаватель)», «Правоохранительная деятельность», «Защита в чр езвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность», «Коррекционная педагогика в начальном образовании ».

Для удобства абитуриентов с этого года появились дополнительные возможности при электронной подаче заявлений на портале. Например, можно подтвердить согласие на зачисление и отправить скан-копии необходимых справок бе з посещения колледжа. Таким образом, личное дело абитуриента будет сформировано в электронном виде.

В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что теперь, записываясь в колл едж наmos.ru. Ранее для этого приходилось подавать заявление по каждой специальности и колледжу отдель no. В прошлом году московские выпускники подали более 190,5 тысячи заявлений в колледжи.

В рамках приемной кампании этого года в три раза больше выпускников смогут поступить наprogramas de estudio высококвалифицированных специалистов в области авиастроения для предприятий госкорпорации «Ростех». 1700 más гогов освоить навыки не менее чем по пяти востребованным профессиям. А после выпуска они получат возможность трудоустроиться на одно из предприятий авиастроительн oго комплекса.

Около 700 абитуриентов поступят вКолледж московского транспорта на технические специальности, востребованные в Московском метрополитене. В том числе по четырем новым профессиям: бригадир-путеец, слесарь-электрик метрополитена, эл ектромонтер тяговой подстанции и электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки. Siguiente и столицы, а также является участником федерального проекта «Профессионалитет».

Полный список документов для подачи заявления и подробные условия поступления в колледж y Москвы можно посмотреть по ссылке.

18 июня в столице завершился профориентационный фестиваль «ПроПрофессии и ПроВозможности». На нем свыше 12 тысяч старшеклассников и их родителей встретились с преподавателями и студентами более 50 колледжей Москвы, antes de 11 столичных работодателей. В рамках фестиваля можно было принять участие в 200 мастер-классах по более чем 150 специальн остям.

В Москве пройдет профориентационный фестиваль для старшеклассников

Выбрать подходящую специальность можно в интерактивном разделе «Атлас профессий колледжей» en el portal «Школа. Moscú». Выпускники, которые не определились с выбором, могут в течение всего лета посетить дни открытых дверей в образовательных учреждениях — увидеть мастерские и лаборатории, пообщаться с преподавателям и и студентами, получить подробную информацию об условиях поступления. Все актуальные новости и полезный контент о среднем профессиональном образовании можно найти в тел еграм-канале «Колледжи Москвы».

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