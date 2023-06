Создать стратегию и увидеть возможности: молодых предпринимателей приглашают на мероприятия клуба Business Update

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Клуб молодых предпринимателей Business Update приглашает москвичей от 18 до 35 лет, которым интересно создание и развитие собственного бизнеса, в парк «Ходынское поле». Там 24 и 25 июня пройдет фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего». Шатер молодежного клуба расположится в зоне «Возможности». Вход на мероприятие свободный.

«Клуб молодых предпринимателей Business Update предлагает тем, кто планирует связать жизнь с бизнесом, самую разнообразную поддержку. С 2020 года к нему присоединились порядка 151 тысячи участников, и мы рассчитываем, что после Дня молодежи их число увеличится. На празднике гости смогут понять, как раскрыть предпринимательский потенциал, подобрать стратегию расширения своего бизнеса, узнать о предстоящих мероприятиях клуба, а самое главное — создать комьюнити для развития в бизнесе: познакомиться с единомышленниками, действующими и новыми участниками клуба и найти друзей», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В шатре Business Update развернется лагерь для предпринимателей, где всего за два дня они смогут запустить свой проект. Девять экспертов проведут для участников консультации по маркетингу, бухгалтерии, правовым аспектам бизнеса. Также посетителей ждет около 20 мастер-классов по упаковке личного бренда или продукта, эффективным продажам на маркетплейсах, основам денежного мышления и управлению финансовыми потоками.

Так, Светлана Тарасова, персональный финансовый советник топ-менеджеров и собственников бизнеса, проведет мастер-класс по теме сохранения и приумножения личного капитала предпринимателя. Бизнесмен Станислав Богданов расскажет, как масштабировать свое дело или найти идеальную нишу. Натали Веда, наставник, эксперт по публичным выступлениям и коуч, поделится эффективными инструментами самопрезентации и объяснит, как произвести первое впечатление и выделиться среди конкурентов так, чтобы все хотели с вами сотрудничать.

Каждый участник сможет подготовить документы на регистрацию ИП, оформить самозанятость, рассмотреть ниши для открытия бизнеса. Также посетители ознакомятся с маркетингом для своего продукта, смогут зарегистрироваться на маркетплейсах и получить консультации экспертов, записаться на мастер-классы в клубе.

Оба дня всех гостей ждут показательные выступления спортсменов, быстрые знакомства, розыгрыш призов, среди которых бизнес-консультации клуба.

Кроме того, с 12:00 до 20:00 будут разыгрывать билеты на мастер-классы клуба, где участники смогут развить свой бизнес по всем категориям. Каждый час посетителей ждет розыгрыш ценных призов — от наушников до планшетов. Посетив мероприятие, члены клуба получат мороженое и прохладительные напитки. Для участия в розыгрыше призов необходима регистрация. Пройти ее помогут промоутеры, которые будут находиться на площадке.

Фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» организует проектный офис «Молодежь Москвы» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики.

«Фестиваль — это актуальное пространство для всей молодежи, где ее ждет большое количество возможностей: от совершенствования своих навыков на различных площадках до создания собственного бизнеса при поддержке опытных экспертов. Одной из таких площадок станет шатер клуба молодых предпринимателей, который организуем при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы», — уточнила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Подробная информация о фестивале опубликована на страницах проектного офиса «Молодежь Москвы» в социальных сетях и на официальном сайте мероприятия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI