Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии промзоны «Калибр»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принято решение о комплексном развитии части промзоны «Калибр» в Останкинском районе.

« Реорганизуем территорию площадью 9,01 гектара, расположенную рядом с пересечением Шереметьевской, Новомосковской улиц и путей Октябрьской железной дороги. Вместо автосервисов и неиспользуемых складов построим современный ЖК для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения. Возведем детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано порядка 900 рабочих мест. Продолжаем работу по адаптации территорий под потребности инновационных компаний», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Производственной площадке «Калибр-Техно» был присвоен статус технопарка. Она расположена по адресу: улица Годовикова, дом 9, строения 9–11, 43. В состав нового технопарка вошло четыре корпуса общей площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Теперь «Калибр-Техно» будет пользоваться льготами по налогу на прибыль и имущество. Также снизится ставка арендной платы за землю. Это поможет уменьшить нагрузку по региональным налогам до 25 процентов.

Управляющей компанией технопарка является ПАО «Калибр», для которого это уже вторая площадка с таким статусом — наряду с одноименным технопарком, размещенным на смежном земельном участке.

Резиденты «Калибр-Техно» осуществляют деятельность в сфере информационных технологий. В семи организациях работают свыше 470 человек. Среди компаний — один из лидеров среди сервисов по поиску работы и сотрудников ООО «Хэдхантер», а также АО «Аркан-М», которое более 20 лет разрабатывает и внедряет системы сигнализации и отслеживания. Кроме того, на территории технопарка находятся центры обработки данных, прототипирования и сертификации.

«Калибр-Техно» планирует продолжать работу по адаптации территории под потребности инновационных компаний: развивать центры прототипирования и сертификации и усиливать системы связи.

Комплексное развитие территории промзоны «Калибр»

Постановлением Правительства Москвы было принято решение о комплексном развитии части территории промзоны «Калибр» площадью 9,01 гектара. Она находится вблизи пересечения Шереметьевской и Новомосковской улиц и путей Октябрьской железной дороги (МЦД-3). Сейчас там расположены автосервисы, неиспользуемые склады и другие объекты.

На территории промзоны планируется возвести современный жилой квартал для расселения по программе реновации. Также здесь построят несколько объектов общественно-делового назначения, включая детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе, офисы.

Градостроительный потенциал участка составляет свыше 114 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 900 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций составит около 13 миллиардов рублей.

Современные производства, социальные объекты и спортивные комплексы: как развиваются территории бывших промзон и заброшенные участки

Сейчас в Москве действует 52 технопарка, в том числе реализуется семь инвестиционных приоритетных проектов по их созданию. На этих площадках работает более двух тысяч компаний, создано свыше 70 тысяч рабочих мест.

С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков превысил 80 миллиардов рублей. На один рубль налоговых льгот приходится более девяти рублей частных инвестиций.

По состоянию на 20 июня 2023 года Правительство Москвы одобрило и реализует 36 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 460 гектаров, на которых планируют построить более 9,2 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано свыше 99,5 тысячи рабочих мест. Объем инвестиций в реализацию проектов составит около 854 миллиардов рублей.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI