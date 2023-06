Сергей Собянин — о планах развития речного судоходства в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

О специфике управления речным транспортом в акватории Москвы-реки и о запуске регулярных пассажирских перевозок речными трамвайчиками Сергей Собянин рассказал на совещании по развитию речного судоходства с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Мэр Москвы внес ряд предложений, в частности повысить экологические требования к судам, уравнять правила транспортной безопасности на небольших регулярных речных судах и остальном городском транспорте.

Сергей Собянин также рассказал, что в столице появится верфь по производству трех видов судов.

«Мы с производителями судов отработали инвестиционный проект, по которому приступаем к строительству верфи для производства трех видов судов. Москва будет оказывать содействие — предоставление земельного участка, налоговых льгот, для того чтобы этот проект состоялся», — сообщил Мэр Москвы.

О необходимости расширить программу выпуска ответственных судов на совещании заявил Владимир Путин: «Для увеличения пассажирских и грузовых перевозок, конечно же, нужно обновлять и наращивать речной флот. У нас есть перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Им предусматривается создание порядка одной тысячи судов, в том числе для речных перевозок», — подчеркнул Президент России.

При этом планируется развивать не только туристические маршруты, но и пассажирские перевозки внутри города или между соседними населенными пунктами. Водные трамвайчики на электрическом ходу могут стать хорошей альтернативой и дополнением к другим видам транспорта, частично разгрузить дороги и сократить время в пути.

«Сегодня по Москве-реке запускаются регулярные рейсы речного транспорта, они будут встроены в общую сеть городских маршрутов, причем здесь будут задействованы электрические суда отечественного производства с высокими экологическими стандартами, — отметил Владимир Путин. — Такие современные прорывные подходы к развитию системы общественного транспорта, безусловно, заслуга московской команды».

Чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное речное сообщение, Владимир Путин поручил продумать правила регулирования водного транспорта. Сергей Собянин, в свою очередь, предложил передать часть полномочий по контролю за движением судов от Министерства транспорта Российской Федерации Правительству Москвы.

«Транзитные большие суда как ходили по тому режиму, так они и будут ходить, но, чтобы определить очередность движения, причаливания, график движения, нужно, конечно, уже серьезное управление, так, как мы управляем всем городским движением, — сказал Мэр Москвы. — С учетом интеллектуальной транспортной системы, которая в Москве серьезно развита, я думаю, такое решение будет оптимальным».

Первый регулярный маршрут речного транспорта 20 июня связал Киевский вокзал с причалом Сердце Столицы в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. До 23 июня включительно проезд будет бесплатным. Зайти на судно можно будет по карте «Тройка», банковской карте, в том числе загруженной в телефон с операционной системой Android c NFC, или по биометрии.

Второй регулярный маршрут, Автозаводский Мост — Печатники, длиной 13 километров планируется открыть в четвертом квартале 2023 года. Им смогут активно пользоваться 700 тысяч человек.

Запуск инновационных электросудов позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 миллиона человек, проживающих в 18 районах Москвы, и предоставить им альтернативные варианты поездок.

