«Путешествие сквозь века. На муромской дорожке» в Доме Гоголя

Дом Гоголя приглашает на лекцию Светланы Панченко, посвященную святым Петру и Февронии — муромским чудотворцам, покровителям семьи.

Святые были канонизированы в 1547 году. Вскоре после этого была составлена «Повесть о Петре и Февронии Муромских», благодаря которой их история сохранилась до наших дней.

Жизнь Петра и Февронии связана с Муромом, одним из древнейших городов России, который на век старше Москвы. О его достопримечательностях, монастырях, садах и парках, уроженцах, в том числе, конечно, о былинном богатыре Илье Муромце, также пойдет речь на лекции.

