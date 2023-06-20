Профессор СПбГАСУ Анатолий Асаул принял участие в «Телефоруме»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

Доктор экономических наук, профессор СПбГАСУ, создатель и руководитель научной школы «Метод ологические проблемы эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов как самоор г анизующейся и самоуправляемой системы» Анатолий Асаул принял участие в программе «Телефор у м» на телевидении города Владимира. Он рассказал, что такое научная школа, как она объединяет учёных в разработке и реализации научн ых проектов, готовит кадры.

Помимо этого, профессор провёл мастер-класс во Владимирском государственном университете и поясни л, почему столь непривычный в научной деятельности формат общения показывает высокую эффе к тивность.

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