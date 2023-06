Профессор Лидия Кондратьева: «Чтобы преподавать, надо постоянно учиться»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Лидия Кондратьева

Лидия Кондратьева, профессор кафедры геотехники, работает в СПбГАСУ с 2004 г. Она читает дисциплины «Основания и фундаменты» и «Метод конечных элементов в геотехнике».

С 2004 по 2006 г. Лидия Никитовна была проректором СПбГАСУ по учебно-воспитательной работе, с 2008 по 2015-й – заведующей кафедрой строительной механики, затем стала профессором кафедры геотехники. С 2006 по 2014 г. выполняла обязанности учёного секретаря Учёного совета университета.

Диссертационный совет «Строительная механика. Строительные конструкции, здания и сооружения» (2023 г.) Нижний ряд: Елена Масленникова, пенсионер; Александр Масленников, профессор-консультант кафедры строительной механики; Лидия Кондратьева, профессор кафедры геотехники; Владимир Карпов, профессор-консультант кафедры информационных технологий Верхний ряд: Владимир Попов, доцент кафедры железобетонных и каменных конструкций, учёный секретарь диссовета; Михаил Сухотерин, заведующий кафедрой высшей математики Государственного университета морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова; Григорий Белый, профессор-консультант кафедры железобетонных и каменных конструкций; Валерий Морозов, профессор кафедры железобетонных и каменных конструкций, председатель диссовета; Вячеслав Белов, главный строитель технического управления СПб АО «Атомэнергопроект»; Юрий Пухаренко, заведующий кафедрой технологии строительных материалов и метрологии; Борис Лабудин, профессор кафедры инженерных конструкций, архитектуры и графики Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова

Входит в состав двух диссертационных советов: первый – по строительной механике, строительным конструкциям, зданиям и сооружениям, второй – по основаниям и фундаментам, подземным сооружениям. Длительное время работала в диссовете по архитектуре. Была учёным секретарём первого из трёх названных советов.

Профессор Кондратьева разработала методику исследования напряжённо-деформированного состояния пологих складчатых оболочек при статических и динамических нагрузках, вывела формулы для учёта различных факторов при расчёте пологих трёхслойных оболочек с малыми изломами поверхности на устойчивость.

Опубликовала более 70 научных и учебно-методических работ.

За добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами университета. В 2005 г. получила благодарность вице-губернатора Санкт-Петербурга за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие строительной отрасли города, награждена Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. В 2012 г. удостоилась звания «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Мы попросили Лидию Никитовну рассказать о своей научной деятельности и о том, что вдохновляло и продолжает вдохновлять на профессиональном пути.

– На распределении выпускников Хабаровского политехнического института в 1979 году декан механического факультета Благовещенского сельскохозяйственного института приглашал молодых специалистов преподавать специальные дисциплины на открывающийся строительный факультет. Мне довелось преподавать строительную механику первому набору студентов. Было очень сложно, тогда-то и сформировалось убеждение – чтобы преподавать, надо самой постоянно учиться, повышать свою квалификацию.

Борис Михайлов с аспирантами (1988 г.)

В 1985 году я поступила в заочную аспирантуру Ленинградского инженерно-строительного института (ныне СПбГАСУ). Моим первым научным руководителем стал профессор Александр Матвеевич Масленников. Он рискнул принять меня в аспирантуру, за что я ему очень благодарна. Хорошее начало – это уже полдела! На тот момент Александр Матвеевич был заведующим кафедрой строительной механики и проректором по научной работе, поэтому предложил обратиться к молодому перспективному учёному Борису Кузьмичу Михайлову. Под его руководством в 1989 году я успешно защитила кандидатскую, а в 2001 году – докторскую диссертацию.

– Чем запомнился ваш наставник?

– Борис Кузьмич Михайлов – профессор, доктор технических наук, основатель научной школы «Теория расчёта оболочек и пластин с разрывными параметрами». Все его аспиранты успешно защищались, потому что он был гениальным педагогом, математиком и инженером-строителем. Окончил не только ЛИСИ, но и математический факультет педагогического института. Он был единственным научным руководителем, проводившим с 1982 по 1990 год еженедельные семинары для своих аспирантов и аспирантов других кафедр, занимающихся аналитическими расчётами тонкостенных конструкций. Борис Кузьмич глубоко знал теоретическую и строительную механику, теорию оболочек и аналитический аппарат разрывных функций и с лёгкостью выводил для нас формулы на доске, сравнивая математические выкладки с классической музыкой. На семинарах выступали аспиранты с докладами, которые мы потом бурно обсуждали.

Конечно, были трудности. Первое – это расстояние между нашими городами порядка 8 тысяч километров, разница во времени 6 часов. Второе – поиск жилья в городе, где нет родственников, и заочникам не предоставляется общежитие. Третье – сложно учиться заочно, преподавать и воспитывать двоих детей. Четвёртое – это сложная техническая дисциплина, требующая углублённой математической подготовки. Пятое – непонимание некоторыми учёными необходимости заниматься техническими науками женщинам. Приходилось иногда слышать фразу, что женщинам нечего делать в диссертационном докторском техническом совете.

– Как вы преодолевали трудности?

– Преодолевать трудности помогала уверенность научного руководителя в успехах своих аспирантов, его помощь в понимании сложных вопросов, личные беседы и семинары Бориса Кузьмича, на которых мы слушали лекции своего руководителя, обсуждали трудности в решении поставленных задач. Помогала школьная и институтская подготовка – у меня были способные неравнодушные учителя и преподаватели. Кроме того, я три года училась в клубе юных лётчиков, где вели занятия по аэродинамике, самолётовождению и прочему настоящие мужчины, авиаторы. Мы мечтали стать космонавтами, поэтому были у нас и дисциплина, и теоретическая, и физическая подготовка.

Я думаю, что встреча с гениальным научным руководителем Борисом Кузьмичом Михайловым, склонность к исследовательской работе, а также мечта стать космонавтом помогли мне достичь высокой цели – защитить докторскую диссертацию и продолжать заниматься наукой по настоящее время.

Новый поток энергии пришёл от работы с профессором Рашидом Абдулловичем Мангушевым, который в 2015 году пригласил меня на кафедру геотехники. Теперь я принадлежу к научной школе «Конструкции и технологии устройства фундаментов и подземных сооружений», которой руководит профессор Мангушев – доктор технических наук, член-корреспондент РААСН, заслуженный работник высшего образования, гениальный организатор и педагог. Я попала в коллектив творческих людей, окунулась в изучение новых теоретических и прикладных дисциплин.

Сегодня на новые свершения в науке меня вдохновляет заведующий кафедрой геотехники Анатолий Иванович Осокин вместе с коллективом кафедры и аспирантами, которые делают новые открытия, разрабатывают свои программные комплексы для расчёта оснований и фундаментов взамен импортных.

– Передаёте ли вы свои знания и опыт молодому поколению исследователей?

– Под моим руководством защитили кандидатские диссертации по дисциплине «Строительная механика» Ирина Поварова и Нгуен Хай Хоан (Вьетнам). По дисциплине «Основания и фундаменты, подземные сооружения» под моим руководством в 2021 году аспирант из Вьетнама Ле Ван Чонг защитил диссертацию на тему «Несущая способность свай, изготавливаемых в грунте, по результатам статических полевых испытаний».

В настоящее время я научный руководитель трёх аспирантов из России, Сирии и Боливии. Мы занимаемся актуальными темами, продиктованными необходимостью развивать подземное пространство в стеснённых городских условиях: исследуем взаимосвязь деформации оснований с реологическими свойствами грунтов, взаимовлияние деформаций соседних зданий при поэтапном возведении, влияние известковосодержащих добавок при реконструкции оснований и фундаментов.

Дальнейшие планы – продолжать учебную, воспитательную и научную работу.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI