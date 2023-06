Производство напитков в Москве выросло почти на семь процентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые четыре месяца 2023 года объем производства напитков в Москве вырос на 6,8 процента по сравнению с тем же периодом 2022-го, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичные заводы с прошлого года существенно увеличили объемы выпускаемых напитков на фоне выросшего спроса на отечественном рынке и снижения предложения со стороны зарубежных брендов. Только в январе — апреле этого года в Москве произвели на 6,8 процента больше такой продукции, чем за аналогичный период 2022-го. Изделия московских предприятий также широко представлены за рубежом. При этом помощь заводам в развитии экспортных поставок оказывают в том числе байерские программы центра “Моспром”», — рассказал заммэра.

Производством напитков в городе занимается 15 предприятий, на их площадках работают более четырех тысяч человек.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, на территории города выпускают молочные, кисломолочные, безалкогольные газированные напитки, фруктовые и ягодные соки, лимонады. Мощности и объемы выпуска столичных предприятий растут также при поддержке города. Например, в рамках офсетного контракта Москва с 2022 года получает детское питание для городских молочно-раздаточных пунктов, в том числе молоко, соки и кефир.

Индивидуальной поддержкой столичных экспортеров занимается центр «Моспром». Его специалисты изучают целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. При поддержке центра они также участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях.

Предприятия могут обратиться в центр поддержки промышленности, чтобы получить помощь по вопросам локализации производства, финансирования и кредитования, подбора альтернативных поставщиков, взаимодействия с органами власти и другим. Сделать это можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 495 630-00-00 или через электронную почту: industrysupport@mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

