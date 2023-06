Поздравляем с днём рождения Сергея Леншина!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Облака разошлись, а солнце заступило на дежурство, ведь сегодня празднует день рождения директор Института заочного образования Сергей Леншин.

Уважаемый Сергей Иванович! Желаем Вам крепкого здоровья, дисциплинированных студентов, исполнительных сотрудников. Благодарим Вас за высокий профессионализм, стойкость и мужество, проявляемые на работе, четкое выполнение планов и оперативное реагирование на любые жизненные ситуации. Пусть все Ваши цели будут достигнуты, карьерные вершины покорены, а небо будет мирным и безоблачным.

Сергей Леншин в 1980 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков им. В.М. Комарова, в 1989 и в 1994 получил второе и третье высшее образование в Ростовском государственном университете. Служил в Вооруженных Сил Российской Федерации на руководящих офицерских, профессорско-преподавательских должностях с 1976 по 2009 гг. В 2009 перешел на государственную службу в Следственный комитет РФ, а в 2014 году возглавил Институт заочного образования Государственного университета управления.

Сергей Иванович автор 36 публикаций, в том числе 21 научного и 15 учебно-методического характера. Подготовил 12 учебников и учебно-методических пособий, имеющих гриф Министерства обороны РФ, а также 8 монографий.

С 2003 года Сергеем Леншиным создана собственная научная школа: «Проблемы правового регулирования ведения вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера, борьбы с терроризмом». Имеет 7 защищенных учеников, получивших ученое звание «кандидат юридических наук» в ВАК Минобразования РФ.

