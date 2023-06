Пешеходные зоны, остановочные павильоны и скейт-парк: что появится у транспортных объектов в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город активно благоустраивает территории рядом с транспортными объектами. За последние годы удалось привести в порядок 367 различных мест вблизи транспортной инфраструктуры. Это более 60 процентов станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров (МЦД).

В этом году работы проходят еще на 62 объектах. Основная задача — сделать территории комфортными для пешеходов. В их числе как местные жители, так и те пассажиры, кто ежедневно пользуется общественным транспортом, добираясь до работы или учебы.

Специалисты обновляют покрытия проезжей части и тротуаров, расширяют тротуары там, где это возможно, модернизируют системы освещения. Помимо этого, они устанавливают навигационные стелы и современные остановочные павильоны, проводят дополнительное озеленение. Кроме того, в рамках проектов они стараются создать удобные зоны тихого отдыха, а если позволяет территория, то и новые общественные пространства.

Территория у ТПУ «Тимирязевская»

Работы по благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Тимирязевская» выполнены на 35 процентов. Проект затрагивает улицу Академика Лисицына, проезды от улицы Костякова, парка «Дубки» и Ивановской улицы до Дмитровского шоссе. Сейчас устанавливаются бордюры, ведется замена опор освещения и устройство покрытия тротуаров.

По адресу: Дмитровское шоссе, дом 13а планируется создать видовую зону с удобными скамейками. Специалисты начали приводить в порядок детскую площадку вблизи дома 29 (корпус 5) на улице Яблочкова: здесь появится место для обучения детей правилам дорожного движения. Между улицей Яблочкова, участками, прилегающими к железнодорожным путям, и ТПУ «Тимирязевская» организуют место для тихого отдыха с лавочками и качелями.

Началось благоустройство возле ТПУ «Тимирязевская» на севере Москвы

Территория у станции метро «Яхромская»

На 30 процентов завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к строящейся станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии метро. Сейчас на 80 процентов выполнено устройство основания тротуаров по четной стороне улицы 800-летия Москвы на участке от Дмитровского шоссе до улицы Софьи Ковалевской. Специалисты занимаются прокладкой кабельной канализации, затем приступят к асфальтированию тротуаров.

В проекте благоустройства — обновление шести детских площадок на улице 800-летия Москвы. Все они располагаются довольно близко, поэтому архитекторы сделали их уникальными, предложив разные сценарии игры и разделив по возрастным группам. Они использовали тему природных стихий и явлений, а также времени суток: «Огонь», «Земля», «Воздух», «Дождь», «Ночь», «День». У каждой детской площадки своя палитра, которая будет отражена в цвете, рисунке покрытия и цветниках.

Сергей Собянин — о создании рабочих мест, строительстве школ и поликлиник в четырех районах на севере Москвы

Территории у станции Поклонная МЦД-4

Работы по благоустройству территорий у станции Поклонная МЦД-4 завершены на 30 процентов. На улицах 1812 года, Генерала Ермолова, Поклонной, в Проектируемом проезде № 1138, 2-м Мосфильмовском переулке и на части территории микрорайона Сетунь проводятся работы по прокладке кабельной канализации, установке бордюров, демонтажу старых покрытий и устройству оснований тротуаров. Везде сделают новое освещение, разместят урны и скамейки, высадят растения.

На месте гаражей на Поклонной улице появится комфортное место отдыха с удобными дорожками, уличными торшерами, газоном и цветниками. Отдохнуть можно будет на лавочках. Рядом, у дома 15, обновят голубятню.

На участке вдоль реки Сетуни создадут новую прогулочную зону. Через реку проложат пешеходный мост, который можно будет использовать как дополнительный путь к станции МЦД, а рядом с ним вдоль воды разместят настил из террасной доски. Вместе они образуют единый пешеходный маршрут.

Началось благоустройство территории возле будущей станции Поклонная МЦД-4

Территории у станции метро «Физтех»

Работы по благоустройству территорий у будущей станции метро «Физтех» выполнены на 15 процентов. Она расположена в районе Северный СВАО рядом со строящимся комплексом Московского физико-технического института.

Сейчас здесь прокладывают кабельную канализацию, устанавливают бордюрный камень и устраивают основания тротуаров. Специалисты расширят пешеходную зону, сделают современное освещение. Организуют комфортное общественное пространство по адресу: Дмитровское шоссе, дом 165д (от корпуса 1 до корпуса 6). Для любителей активного образа жизни обустроят игровую площадку с безопасным резиновым покрытием и теннисными столами. Для прогулок с домашними любимцами здесь появится специальная зона выгула собак с оборудованием для дрессировки.

Рядом на бульваре Академика Ландау появится площадка для занятий воркаутом и еще одна — для выгула собак.

На улице Летчика Спирина у дома 2 (корпус 1) будет оборудован модульный скейт-парк с бетонным пулом для детей и молодежи. Вокруг него обустроят зону отдыха с оригинальными навесами и дизайнерскими скамейками в форме капли.

Началось благоустройство территории возле станции метро «Физтех»

