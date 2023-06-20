Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялся первый выпуск слу шателей, окончивших курс «Турецкий язык: Базовый уровень (А1-A2)». Обучение вёл ассистент Высшей школы международных отношений Туана Мустафа — носитель турецк ого языка.

На вручении сертификатов об окончании курсов и памятных подарков из Турции присутствовал директор Высшей школы международных отношений, доктор исторических наук, профессор Сергей Погодин, котор ый поздравил выпускников. Он рассказал, что в Высшей школе открыта новая специальность «Зарубежное регионоведение: Страны Ближнего Востока (Турция, арабские страны)», где проводится глубокое обучение турецкому языку, и предложил выпускникам курса получить востребованную специальность с хорошим знанием турецко го языка. Сергей Погодин подчеркнул, что знание турецкого языка в сочетании с глубоким пониманием кул ьтуры и и истории Турции может стать преимуществом при поиске работы в международных компаниях и ли организациях.

Añadir a la cesta дспорьем в его работе. В последний раз он учил иностранный язык более 20 лет назад. Выбор в пользу курсов в Политехе очевиден: престижный вуз гарантирует серьезный подход к ор ганизации обучения с квалифицированным педагогом. В течение полугода уроки турецкого были важной частью моей жизни. Язык не показался мне сложным, спасибо преподавателю Туане Мустафе, который грамотно подоб рал учебники, понятно и интересно объяснял, показал отличное знание русского языка. Уроки проходили в онлайн-формате, поэтому я мог учиться во время командировок. Через некоторое время продолжу обучение на более высоком уровне, — поделился Константин Твардовск yo.

Ксения Собко — переводчик и серьёзно подходит к изучению языков: Мне понравилось, что курс расс читан на 144 часа, для меня заниматься два раза в неделю по три часа — хороший темп. Было достаточно времени, чтобы проходить темы, задавать вопросы по грамматике и узнавать новое о стране и языке. Уже через несколько месяцев мы рассказывали, как прошёл день, читали несложные тексты и начал и воспринимать турецкую речь на слух. Спасибо преподавателю за поддержку, чуткость и понимание. Онлайн-формат занятий позволил совмещать учёбу с работой. Очень надеюсь на продолжение.

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