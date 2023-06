Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» состоится в столице 24 и 25 июня. Основные мероприятия, организованные проектным офисом «Молодежь Москвы», пройдут в парке культуры и отдыха «Ходынское поле». Для гостей подготовили первый открытый чемпионат по прыжкам через резинку, роуп-скиппинг, массовую зарядку со звездами спорта, танцевальные батлы и состязания рэперов.

Парк разделят на три масштабных тематических пространства, одним из которых станет площадка «Спорт». Ее программа подойдет юным любителям активного отдыха. Кроме того, все желающие смогут присоединиться к массовой зарядке со звездами спорта или принять участие в спортивных и хореографических мастер-классах.

Мероприятия фестиваля будут начинаться в 12:00 и заканчиваться в 22:00, все они бесплатные. На некоторые потребуется зарегистрироваться на сайте проекта.

«День молодежи — это одно из самых долгожданных событий года для каждого юного жителя Москвы. Мы подготовили обширную программу, где каждый не просто сможет весело провести время, но и открыть в себе новые способности, попробовать свои силы в спорте, стать участником необычного масштабного чемпионата. Так вся молодежь Москвы станет на шаг ближе к своему будущему и сможет начать его строить уже сейчас», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Одним из главных событий на площадке «Спорт» станет первый открытый чемпионат по прыжкам через резинку. 24 июня все желающие смогут посетить мастер-классы — вспомнить все комбинации и трюки или разучить новые приемы. Начало в 13:30. 25 июня состоится чемпионат. Он пройдет в открытой форме. Участникам не нужно регистрироваться заранее, их запишут в турнирную таблицу уже на месте. Начало в 13:00.

Игра в прыжки через резинку пришла в Европу из Древнего Китая. В нашей стране она полюбилась не одному поколению детей и подростков, и, хотя не является признанным видом спорта, она развивает ловкость, выносливость и координацию движений. Среди любителей уже давно проводятся неофициальные соревнования.

Множество мастер-классов и спортивных соревнований подготовил проект «НаРайоне». Так, 24 июня состоятся силовые состязания и соревнования по воркауту. В них смогут принять участие как новички, так и профессионалы. Также пройдут мастер-классы по панна-футболу (уличный футбол в формате «один на один»), а самые активные игроки продемонстрируют свои умения в турнире. А еще все желающие смогут показать танцевальные навыки, поучаствовать в мастер-классах или посмотреть выступления профессионалов.

Во второй день фестиваля запланирован турнир-батл по рэп-фристайлу. Он будет состоять из отборочного раунда и турнира. На отборочном этапе участникам дадут случайное слово, на основе которого они сочинят и прочитают рэп. На турнирных состязаниях молодые рэперы получат темы и будут соревноваться друг с другом. Кроме того, опытные рэперы и битбоксер проведут мастер-класс.

24 и 25 июня гости узнают больше о таком направлении в спорте, как роуп–скиппинг — прыжки через скакалку. Перед главной сценой фестиваля пройдет уникальное шоу: профессиональные спортсмены будут выполнять трюки со скакалками. Начало в 13:00.

Во время проведения фестиваля юные горожане смогут позаниматься на хоккейных тренажерах. А еще в течение двух дней с 12:00 до 20:00 для любителей баскетбола будет проходить студенческий молодежный турнир по баскетболу три на три «Космический кубок 4.0».

В рамках фестиваля подготовлена также образовательная программа. Представители Российского биотехнологического университета расскажут об основах правильного питания. Лекции прочитают на площадке «Спорт» с 16:30 до 19:30 24 июня и с 16:00 до 19:30 25 июня.

Всего же в городе состоится более 50 мероприятий, информацию о которых можно найти на сайте проекта. Фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» рассчитан на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, но в нем могут принять участие все желающие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI