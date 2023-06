О проведении 21 июня 2023 года размещения дополнительного выпуска №2 биржевых облигаций серии БО-002Р-02 АО АПРИ “Флай Плэнинг”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информируем вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения размещения биржевых облигаций серии БО-002Р-02 АО АПРИ “Флай Плэнинг” (Дополнительный выпуск №2):

Наименование Эмитента АО АПРИ “Флай Плэнинг” Наименование ценной бумаги Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии

БО-002Р-02 (Дополнительный выпуск №2) Идентификационный/регистрационный номер выпуска 4B02-02-12464-K-002P от 14.06.2023 года Дата начала размещения 21 июня 2023 г. Дата начала торгов 21 июня 2023 г. Информация о размещении (Режим торгов, форма размещения) Режим торгов “Размещение: Адресные заявки” путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).

(Расчеты: Рубль) Объем выпуска (в валюте номинала) 175 000 000 Торговый код RU000A106631 ISIN код RU000A106631 Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №2 является наиболее ранняя из следующих дат: а) 30-ый календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций Дополнительного выпуска №2; б) дата размещения последней Биржевой облигации Дополнительного выпуска №2. Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 010 (Одной тысяче

десяти) российским рублям за одну Биржевую облигацию, что соответствует 101,0% (Ста одному) проценту от номинальной стоимости Биржевой

облигации. Код расчетов Z0 Андеррайтер Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания “Иволга Капитал” (идентификатор Участника торгов – MC0478600000, краткое наименование организации в Системе торгов – ИВОЛГАКАП) Время проведения торгов в дату начала размещения Время проведения торгов:

? период сбора заявок: 10:00 – 13:00;

? период удовлетворения заявок: 14:00 – 16:30.

После окончания периода удовлетворения:

? период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 – 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО. Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения ? время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 – 18:30.

При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

На основании эмиссионных документов при размещении ценных бумаг не допускается подача заявок и совершение сделок за счет Участников торгов, а также за счет Клиентов Участников торгов, если такие лица связаны с иностранным государством, входящим в Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительством Российской Федерации от 05.03.2022г. № 430-р (в редакции, действующей на дату подачи заявки), или находятся под контролем указанных лиц, за исключением контролируемых иностранных компаний в соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022г. № 95 “О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами”.



