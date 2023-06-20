О начале торгов ценными бумагами “21” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “20” июня 2023 го да приняты следующие решения:

Определить: “21” en 2023 hace 1 año, “21” en 2023 hace 3 años ак дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Ver todas las definiciones serie КС-4-485 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Registr. 4B02-485-01000-B-005P de 25.04.2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук Дата погашения 22.06.2023 Торговый код RU000A106E66 Código ISIN RU000A106E66 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещ ения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций . Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить: “21” en 2023 hace 1 año, “22” en 2023 hace 3 años ак дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом Полное наименование Эмитента Министерство финансов Российской Федерации Тип ценных бумаг Облигации федерального займа Registr. 26243RMFS del 19.06.2023 Номинальная стоимость 1 000 rublos Количество ценных бумаг в выпуске 750 000 000 штук Дата погашения 19.05.2038 Торговый код SU26243RMFS4 Código ISIN RU000A106E90 Уровень листинга Первый уровень Способ размещения Открытая подписка Дата окончания размещения 24.12.2025

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