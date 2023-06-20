О начале торгов ценными бумагами “21” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Bolsa de Moscú
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “20” июня 2023 го да приняты следующие решения:
Определить: “21” en 2023 hace 1 año, “21” en 2023 hace 3 años ак дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Ver todas las definiciones serie КС-4-485
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Registr.
|4B02-485-01000-B-005P de 25.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 rublos
|Количество ценных бумаг в выпуске
|150 000 000 штук
|Дата погашения
|22.06.2023
|Торговый код
|RU000A106E66
|Código ISIN
|RU000A106E66
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещ ения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций .
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
Определить: “21” en 2023 hace 1 año, “22” en 2023 hace 3 años ак дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
|Полное наименование Эмитента
|Министерство финансов Российской Федерации
|Тип ценных бумаг
|Облигации федерального займа
|Registr.
|26243RMFS del 19.06.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 rublos
|Количество ценных бумаг в выпуске
|750 000 000 штук
|Дата погашения
|19.05.2038
|Торговый код
|SU26243RMFS4
|Código ISIN
|RU000A106E90
|Уровень листинга
|Первый уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Дата окончания размещения
|24.12.2025
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