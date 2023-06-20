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О начале торгов ценными бумагами “21” июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “20” июня 2023 го да приняты следующие решения:

Определить: “21” en 2023 hace 1 año, “21” en 2023 hace 3 años ак дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Ver todas las definiciones serie КС-4-485
Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Тип ценных бумаг Облигации биржевые
Registr. 4B02-485-01000-B-005P de 25.04.2023
Номинальная стоимость 1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске 150 000 000 штук
Дата погашения 22.06.2023
Торговый код RU000A106E66
Código ISIN RU000A106E66
Уровень листинга Третий уровень
Способ размещения Открытая подписка
Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещ ения биржевых облигаций.Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций .
Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
Андеррайтер  
наименование Банк ВТБ (ПАО)
идентификатор Участника торговв Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000
краткое наименованиев Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить: “21” en 2023 hace 1 año, “22” en 2023 hace 3 años ак дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом
Полное наименование Эмитента Министерство финансов Российской Федерации
Тип ценных бумаг Облигации федерального займа
Registr. 26243RMFS del 19.06.2023
Номинальная стоимость 1 000 rublos
Количество ценных бумаг в выпуске 750 000 000 штук
Дата погашения 19.05.2038
Торговый код SU26243RMFS4
Código ISIN RU000A106E90
Уровень листинга Первый уровень
Способ размещения Открытая подписка
Дата окончания размещения 24.12.2025

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