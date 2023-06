Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Несмотря на официальное прекращение пандемии коронавируса в мире Государственный университет управления продолжает беспокоиться о здоровье своих студентов и сотрудников. И ВОЗ, и Роспотребнадзор заявляют, что риск заразиться этим вирусом сохраняется. Поэтому продолжаем настаивать на бдительности и соблюдении профилактических мер.

Риск заболевания сохраняется, но и вечно сохранять жёсткие ограничения невозможно. В регионах один за одним отменяются режимы повышенной готовности, штамм «Арктур» не получил особого распространения за пределами Индии, смертность от ковида в мире падает в геометрической прогрессии, вновь открываются международные транспортные маршруты. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что потребление антибиотиков в России вернулось к доковидному уровню. А продажа лекарств от ковида за первый квартал 2023 года упала на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Все эти позитивные тенденции имеют и обратную сторону. По мнению директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова после отмены статуса пандемии количество вакцинаций резко сократится, а это значит, что в ближайшее время коллективный иммунитет снизится. При этом, как ожидается, время от времени будут возникать волны заболеваемости сезонного характера, с чем согласны как отечественные врачи, так и специалисты из ВОЗ. В период отпусков ожидаются вспышки заболевания на курортах. А к осени, в результате более продолжительных мутаций, прогнозируется более тяжёлый всплеск, чем произошедший минувшей весной.

И ещё немного об экономических последствиях пандемии. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщает, что потери российской экономики из-за коронавируса из расчета на душу населения составляют 306 долларов. Для сравнения, в Германии эта сумма составила 4807 долларов, а в Австралии – 5760 долларов на душу населения. Мы не забыли дописать нолик в конце первой суммы, потери и правда несопоставимы, что говорит о правильности принятых в России мер.

А раз уж правильность рекомендаций Роспотребнадзора подтверждается даже финансами, то мы продолжаем напоминать о профилактических мерах. Старайтесь носить медицинскую маску в людных местах. В условиях летней жары купайтесь только в разрешённых для этого местах. Мойте фрукты и овощи, соблюдайте собственную гигиену. А главное вакцинируйтесь и ревакцинируйтесь в рекомендованные сроки.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI