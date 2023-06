Обладателями грантов УМНИК-МФТИ стали 16 физтехов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фонд содействия инновациям объявил итоги финальных конкурсов «УМНИК». Победителями стали 27 человек, которые получат по 500 тысяч рублей на годовую реализацию своих научно-исследовательских проектов. Целью программы является поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых от 18 до 30 лет.

С июня по ноябрь 2022 года прошли отборочные мероприятия, в которых приняли участие 112 конкурсантов, среди которых студенты, аспиранты и молодые ученые из МФТИ и других ведущих вузов РФ. Финальные мероприятия конкурса прошли с 13 по 15 декабря 2022 года в МФТИ.

В финале 47 победителей отборочных конкурсов защищали свои идеи и разработки перед экспертным советом, который состоял из бизнес-консультантов МФТИ, приглашенных предпринимателей и представителей инвестиционных фондов.

Николай Цатурян, первый курс аспирантуры ИАЛТ, МФТИ

“Участие в конкурсе дало прекрасный опыт защиты проекта. В отличие от защиты диплома здесь одинаково строго оценивают как научную составляющую, так и коммерческую составляющую НИРа. В качестве лайфхака считаю нужным посоветовать не стесняться обращаться к организаторам конкурса и команде консультантов программы УМНИК-МФТИ”.

Макар Климов, первокурсник направления “Радиоэлектронные системы и комплексы ИРИ”, МИРЭА

“Данный конкурс позволил мне преодолеть боязнь выступать перед людьми, понимающими тематику моего проекта. В финале я совершенно спокойно, не переживая рассказывал про комммерциализацию своего проекта. Я считаю, что для победы самое необходимое, это непрерывная работа над петролеумом. Путь осилит только идущий”.

В конкурсе рассматривались проекты по следующим направлениям:

– информационные технологии;

– медицина будущего;

– современные материалы и технологии их создания;

– новые приборы и аппаратные комплексы;

– биотехнологии;

– ресурсосберегающая энергетика.

Наибольший интерес эксперты проявляли к технической реализуемости и рыночным перспективам представляемого продукта, а также обращали внимание на квалификацию заявителя, увлеченность идеей и оценку своих возможностей по развитию проекта.

Список победителей:

№ ФИО победителя Название НИР ВУЗ 1. Аитова Алерия Альбертовна Разработка нового метода клеточной терапии на микроподложках с помощью паракринного эффекта и сбор банка мезенхимальных стволовых клеток для осуществления разрабатываемой методики МФТИ 2. Бабичек Илья Викторович Разработка программы для ускорения моделирования интегральных оптических (де)мультиплексоров на основе массива волноводов МФТИ 3. Бирюлин Егор Захарович Разработка диагностики параметров газового потока с применением пьезоэлементов МФТИ 4. Бойченко Ольга Павловна Разработка косметических масок с коллагеназой для восстановления кожи после процедуры лазерного пилинга МГУ 5. Ватлин Евгений Дмитриевич Разработка и усовершенствование методики подачи регистрируемых данных в спайковые нейросетевые архитектуры МФТИ 6. Виноградова София Валерьевна Разработка конструкции для in vivo исследования механизма праймированной адаптации в системе CRISPR-Cas I-E типа МФТИ 7. Гончарова Александра Владимировна Разработка системы миостимуляции с элементами биологической обратной связи зеркальной терапии МИЭТ 8. Гордеев Ярослав Андреевич Разработка высокочувствительного гидрофона с компенсацией линейных ускорений и рабочей глубиной погружения до 200 м, основанного на технологии молекулярно-электронного переноса МФТИ 9. Грамаков Арсений Юрьевич Разработка высокоточной вакуумной литейной установки МФТИ 10. Дворецкий Василий Анатольевич Разработка сенсоров химических веществ на основе фотонных коллоидных кристаллов МИРЭА 11. Долматов Артур Долматов Разработка наноструктурированных ферромагнитных материалов на основе железа с применением жидкофазных процессов МФТИ 12. Кислов Дмитрий Андреевич Разработка технологии стабилизации активных материалов отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора на основе кремний-углеродных композитов Институт проблем химической физики РАН 13. Климов Макар Игоревич Разработка роторного двигателя КБ-1 МИРЭА 14. Крючков Михаил Дмитриевич Разработка и оптимизация процесса ароматизации метана в присутствии метанола на катализаторах на основе цеолита ZSM-5, полученного микроволновым методом МГУ 15. Лизунова Наталья Владимировна Разработка программы для анализа активности коры мозга мышей, регистрируемой методом широкопольной оптической нейровизуализации МГУ 16. Мамян Лилит Гагиковна Разработка способа переработки продуктов пиролиза лигнина в ценные химические соединения Институт нефтехимического синтеза РАН 17. Мумладзе Максимелиан Разработка системы автоматизированного составления заметок встреч/совещаний с алгоритмом на основе искусственного интеллекта для обнаружения и обобщения ключевой информации СКОЛТЕХ 18. Петряшин Илья Евгеньевич Разработка системы управляемой генерации изображений МФТИ 19. Самолыго Алексей Константинович Разработка доступного ПЦР-амплификатора СКОЛТЕХ 20. Сергеева Татьяна Олеговна Разработка системы поддержки принятия хирургических решений для лечения фибрилляций предсердий МФТИ 21. Симонян Альберт Арамович Разработка перчатки для реабилитации кисти МФТИ 22. Скирда Артемий Михайлович Разработка иммуноаналитической системы для определения концентрации онкомаркера CYFRA21-1 в анализируемых образцах МИФИ 23. Темная Ольга Станиславовна Разработка сенсора магнитных полей на основе особых точек Институт радиотехники и электроники имени РАН 24. Цатурян Николай Валерьевич Разработка алгоритма и программного обеспечения для вычисления нелинейных аэродинамических характеристик малых летательных аппаратов МФТИ 25. Цырульникова Людмила Александровна Разработка высокодобротных резонаторов с широкой полосой перестройки на основе магнитоупругих волн МЭИ 26. Шумеев Денис Вадимович Разработка беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой МФТИ 27. Якупова Линара Ринатовна Разработка биосовместимых гидрогелей на основе полимеров β-циклодекстрина с антибактериальным действием МГУ

