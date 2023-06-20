Обладателями грантов УМНИК-МФТИ стали 16 физтехов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –
Фонд содействия инновациям объявил итоги финальных конкурсов «УМНИК». Победителями стали 27 человек, которые получат по 500 тысяч рублей на годовую реализацию своих научно-исследовательских проектов. Целью программы является поддержка коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых ученых от 18 до 30 лет.
С июня по ноябрь 2022 года прошли отборочные мероприятия, в которых приняли участие 112 конкурсантов, среди которых студенты, аспиранты и молодые ученые из МФТИ и других ведущих вузов РФ. Финальные мероприятия конкурса прошли с 13 по 15 декабря 2022 года в МФТИ.
В финале 47 победителей отборочных конкурсов защищали свои идеи и разработки перед экспертным советом, который состоял из бизнес-консультантов МФТИ, приглашенных предпринимателей и представителей инвестиционных фондов.
Николай Цатурян, первый курс аспирантуры ИАЛТ, МФТИ
“Участие в конкурсе дало прекрасный опыт защиты проекта. В отличие от защиты диплома здесь одинаково строго оценивают как научную составляющую, так и коммерческую составляющую НИРа. В качестве лайфхака считаю нужным посоветовать не стесняться обращаться к организаторам конкурса и команде консультантов программы УМНИК-МФТИ”.
Макар Климов, первокурсник направления “Радиоэлектронные системы и комплексы ИРИ”, МИРЭА
“Данный конкурс позволил мне преодолеть боязнь выступать перед людьми, понимающими тематику моего проекта. В финале я совершенно спокойно, не переживая рассказывал про комммерциализацию своего проекта. Я считаю, что для победы самое необходимое, это непрерывная работа над петролеумом. Путь осилит только идущий”.
В конкурсе рассматривались проекты по следующим направлениям:
– информационные технологии;
– медицина будущего;
– современные материалы и технологии их создания;
– новые приборы и аппаратные комплексы;
– биотехнологии;
– ресурсосберегающая энергетика.
Наибольший интерес эксперты проявляли к технической реализуемости и рыночным перспективам представляемого продукта, а также обращали внимание на квалификацию заявителя, увлеченность идеей и оценку своих возможностей по развитию проекта.
Список победителей:
|
№
|
ФИО победителя
|
Название НИР
|
ВУЗ
|
1.
|
Аитова Алерия Альбертовна
|
Разработка нового метода клеточной терапии на микроподложках с помощью паракринного эффекта и сбор банка мезенхимальных стволовых клеток для осуществления разрабатываемой методики
|
МФТИ
|
2.
|
Бабичек Илья Викторович
|
Разработка программы для ускорения моделирования интегральных оптических (де)мультиплексоров на основе массива волноводов
|
МФТИ
|
3.
|
Бирюлин Егор Захарович
|
Разработка диагностики параметров газового потока с применением пьезоэлементов
|
МФТИ
|
4.
|
Бойченко Ольга Павловна
|
Разработка косметических масок с коллагеназой для восстановления кожи после процедуры лазерного пилинга
|
МГУ
|
5.
|
Ватлин Евгений Дмитриевич
|
Разработка и усовершенствование методики подачи регистрируемых данных в спайковые нейросетевые архитектуры
|
МФТИ
|
6.
|
Виноградова София Валерьевна
|
Разработка конструкции для in vivo исследования механизма праймированной адаптации в системе CRISPR-Cas I-E типа
|
МФТИ
|
7.
|
Гончарова Александра Владимировна
|
Разработка системы миостимуляции с элементами биологической обратной связи зеркальной терапии
|
МИЭТ
|
8.
|
Гордеев Ярослав Андреевич
|
Разработка высокочувствительного гидрофона с компенсацией линейных ускорений и рабочей глубиной погружения до 200 м, основанного на технологии молекулярно-электронного переноса
|
МФТИ
|
9.
|
Грамаков Арсений Юрьевич
|
Разработка высокоточной вакуумной литейной установки
|
МФТИ
|
10.
|
Дворецкий Василий Анатольевич
|
Разработка сенсоров химических веществ на основе фотонных коллоидных кристаллов
|
МИРЭА
|
11.
|
Долматов Артур Долматов
|
Разработка наноструктурированных ферромагнитных материалов на основе железа с применением жидкофазных процессов
|
МФТИ
|
12.
|
Кислов Дмитрий Андреевич
|
Разработка технологии стабилизации активных материалов отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора на основе кремний-углеродных композитов
|
Институт проблем химической физики РАН
|
13.
|
Климов Макар Игоревич
|
Разработка роторного двигателя КБ-1
|
МИРЭА
|
14.
|
Крючков Михаил Дмитриевич
|
Разработка и оптимизация процесса ароматизации метана в присутствии метанола на катализаторах на основе цеолита ZSM-5, полученного микроволновым методом
|
МГУ
|
15.
|
Лизунова Наталья Владимировна
|
Разработка программы для анализа активности коры мозга мышей, регистрируемой методом широкопольной оптической нейровизуализации
|
МГУ
|
16.
|
Мамян Лилит Гагиковна
|
Разработка способа переработки продуктов пиролиза лигнина в ценные химические соединения
|
Институт нефтехимического синтеза РАН
|
17.
|
Мумладзе Максимелиан
|
Разработка системы автоматизированного составления заметок встреч/совещаний с алгоритмом на основе искусственного интеллекта для обнаружения и обобщения ключевой информации
|
СКОЛТЕХ
|
18.
|
Петряшин Илья Евгеньевич
|
Разработка системы управляемой генерации изображений
|
МФТИ
|
19.
|
Самолыго Алексей Константинович
|
Разработка доступного ПЦР-амплификатора
|
СКОЛТЕХ
|
20.
|
Сергеева Татьяна Олеговна
|
Разработка системы поддержки принятия хирургических решений для лечения фибрилляций предсердий
|
МФТИ
|
21.
|
Симонян Альберт Арамович
|
Разработка перчатки для реабилитации кисти
|
МФТИ
|
22.
|
Скирда Артемий Михайлович
|
Разработка иммуноаналитической системы для определения концентрации онкомаркера CYFRA21-1 в анализируемых образцах
|
МИФИ
|
23.
|
Темная Ольга Станиславовна
|
Разработка сенсора магнитных полей на основе особых точек
|
Институт радиотехники и электроники имени РАН
|
24.
|
Цатурян Николай Валерьевич
|
Разработка алгоритма и программного обеспечения для вычисления нелинейных аэродинамических характеристик малых летательных аппаратов
|
МФТИ
|
25.
|
Цырульникова Людмила Александровна
|
Разработка высокодобротных резонаторов с широкой полосой перестройки на основе магнитоупругих волн
|
МЭИ
|
26.
|
Шумеев Денис Вадимович
|
Разработка беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой
|
МФТИ
|
27.
|
Якупова Линара Ринатовна
|
Разработка биосовместимых гидрогелей на основе полимеров β-циклодекстрина с антибактериальным действием
|
МГУ
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