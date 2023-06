Новые предприятия и современные жилые районы: какие соглашения в сфере развития территорий и производства город подписал на ПМЭФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы заключил 16 соглашений с различными компаниями и ведомствами, направленных на развитие промышленности и создание более комфортной среды в столице. Документы были подписаны в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На полях форума в этом году мы заключили соглашения с 16 партнерами, среди которых крупные производители, девелоперы и финансовые организации, федеральные и региональные ведомства. Наши договоренности направлены на создание новых производственных площадок и формирование комфортной городской среды, развитие кадрового потенциала, беспилотного транспорта и промышленного туризма. Мы также провели более 10 мероприятий с экспертами по вопросам обмена опытом в сфере привлечения инвестиций, управления ресурсами, реализации городских программ, проектов и развития механизмов государственно-частного партнерства», — рассказал Владимир Ефимов.

Беспилотные летательные аппараты

Одним из приоритетных направлений московской промышленности сегодня становится отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они востребованы сельхозпроизводителями, промышленными и логистическими компаниями и на предприятиях других сфер. На ПМЭФ-2023 Правительство Москвы подписало Соглашение с одним из крупнейших в России ИТ-холдингов «Т1». К концу текущего года компания намерена запустить тестовое производство БПЛА в индустриальном парке «Руднево». На этой площадке создан федеральный центр беспилотных авиасистем, и для его развития в рамках Соглашения стороны объединят опыт, знания и наработки.

Подготовкой кадров по направлению «Беспилотный транспорт» займется «Московская техническая школа». Для этого подписано Соглашение с компанией «Иннопрактика». Стороны будут реализовывать совместные проекты, направленные на получение и применение актуальных знаний и навыков в данной отрасли, организовывать научно-практические конференции, форумы, семинары и другие просветительские мероприятия.

Производство новейших лекарств

Одно из соглашений направлено на создание в Москве фармацевтического предприятия, выпускающего востребованные лекарственные препараты.

«На форуме мы заключили Соглашение с компанией “Промомед”, в рамках которого в Москве появится производство инновационных отечественных лекарственных препаратов. В проект вложат около 4,3 миллиарда рублей инвестиций. На первом этапе мощность опытно-производственного участка составит примерно 250 тысяч флаконов лекарственных препаратов в год, при этом планируется создать более 400 рабочих мест», — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Производство разместят на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Планируется создать современную научно-исследовательскую лабораторию с опытно-производственным участком для разработки новейших препаратов, масштабирования технологических процессов, в том числе оригинальных. Проект позволит обеспечить выпуск аналогов зарубежных препаратов для лечения серьезных заболеваний, а также создаст солидную технологическую базу для разработки и выпуска сверхновых отечественных оригинальных препаратов.

Поддержка действующих производств

Три соглашения, подписанных на форуме, направлены на поддержку действующих предприятий. Так, аптечная сеть «Ригла», ПАО «Газпром Автоматизация» и ООО «Газпромтранс» присоединились к национальному проекту «Производительность труда» в Москве. В рамках соглашений столичные эксперты помогут компаниям в оптимизации производственных процессов и обучении сотрудников практикам бережливого производства, что позволит повысить эффективность работы предприятий.

«Благодаря участию в национальном проекте “Производительность труда” компании смогут внедрить у себя инструменты, позволяющие минимизировать временные и трудовые затраты. Это даст им возможность экономить ресурсы и высвободить средства для внутренних инвестиций, улучшить технологии, расширить производство, что будет способствовать повышению конкурентоспособности компаний. За полтора года реализации проекта в нем приняло участие более 150 столичных компаний, 42 из них уже завершили первый этап реализации нацпроекта, внедрив методики повышения производительности труда на пилотном потоке. Суммарный экономический эффект от участия этих предприятий в нацпроекте превысил 1,5 миллиарда рублей», — отметила Мария Багреева, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города.

Кроме того, Москва подписала Соглашение с Тверской областью о создании межрегиональных промышленных туристических маршрутов. Проект позволит расширить знания аудитории о развитии промышленного сектора двух российских субъектов, показать, как работают высокотехнологичные предприятия, производятся товары повседневного пользования, рассказать об истории становления отечественной индустриализации. Сотрудничество будет выгодно и самим промышленникам: они смогут развивать профессиональные компетенции, делиться знаниями и технологиями производственных процессов.

Экология и комфортная городская среда

В рамках ПМЭФ-2023 принято решение о дополнительной поддержке двух концессионных проектов — по созданию двух заводов по термической обработке илового осадка сточных вод в составе Курьяновских и Люберецких очистных сооружений и объектов по удалению из сточных вод соединений азота и фосфора на Люберецких очистных сооружениях. По условиям заключенных соглашений компания «Дом.РФ» и банк «Дом.РФ» обеспечат кредитование проектов на сумму около 28 миллиардов рублей.

На формирование современной комфортной городской среды направлены и договоры о комплексном развитии территорий (КРТ), подписанные в рамках ПМЭФ-2023. Один из них заключен с ООО «Комбинат инновационных технологий — МонАрх». Это первый проект КРТ, который будет реализован в ТиНАО. Там появятся жилые и общественно-деловые объекты общей площадью 71 тысяча квадратных метров. Здания возведут с применением инновационной технологии и с использованием сверхкрупногабаритных железобетонных модулей с высокой степенью готовности, что позволит значительно сократить сроки строительства объектов.

В рамках второго договора о КРТ ООО «Специализированный застройщик “Артстрой”», входящее в группу компаний «Основа», возведет современный жилой квартал с сопутствующей инфраструктурой на участках № 17 и 18 бывшей промзоны «Вагоноремонт». Проект позволит создать в Москве свыше четырех тысяч новых рабочих мест.

Бюджетная политика и привлечение инвестиций

На сессиях в рамках ПМЭФ обсуждалась эффективность бюджетной политики. Как рассказал Владимир Ефимов, каждый рубль из бюджета помогает столице привлечь два — три рубля частных инвестиций, а вложения в транспорт приносят еще больше средств. В целом высокие доходы Москвы связаны с тем, что город тратит около 40 процентов бюджета на развитие.

На форуме обсуждались также отдельные механизмы привлечения частных инвестиций. Например, ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» организовало круглый стол «Межсубъектные офсетные контракты». Участники поговорили о развитии офсетов в России, а также представили свои предложения по усовершенствованию законодательной системы в рамках федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, в рамках ПМЭФ сообщили о создании в Москве ESG-ренкинга городов и регионов Евразийского экономического союза. Он был составлен Департаментом инвестиционной и промышленной политики столицы и Национальным рейтинговым агентством для оценки эффективности работы органов власти в вопросах реализации принципов ESG (в их основе лежит направленность на экологию, социальную политику и корпоративное управление). Сегодня Москва полностью обеспечила реализацию шести целей устойчивого развития из 17 и продолжает активно развивать проекты и программы для их выполнения. Среди них пилотный проект с моногородами по достижению целей устойчивого развития с российской государственной корпорацией развития «Вэб.РФ» и другие.

Отдельные сессии, организованные на стенде Правительства Москвы, были посвящены зеленым облигациям для населения и реализации программы комплексного развития территорий.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

