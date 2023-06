На станции «Авиамоторная» БКЛ идет монтаж четырех эскалаторов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Ведется монтаж четырех эскалаторов на пересадке со станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Калининской ветки, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Эскалаторы длиной 40 метров позволят пассажирам спуститься из распределительного зала “Авиамоторной” БКЛ в подземный переход, ведущий на станцию желтой ветки. К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы — оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа», — сказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя Мэра Москвы, в наклонном ходе эскалаторов полностью выполнен монтаж водоотводящих зонтов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что из-за разницы в глубине заложения станций Большой кольцевой и Калининской линий метро и ограниченного пространства в зоне строительства пересадка имеет сложную структуру.

«Распределительный зал, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, состоит из трех уровней. На текущий период два нижних технических уровня завершаются в монолите, после этого начнется устройство основных конструкций верхнего, пассажирского уровня, по которому можно будет пройти к эскалаторам», — сообщил Юрий Кравцов.

Станция «Авиамоторная» БКЛ открыта для пассажиров с марта 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта 2023-го с полным открытием движения по БКЛ она действует в ее составе.

Большая кольцевая линия — один из самых масштабных проектов в мировом метростроении, ее протяженность составляет 70 километров. В составе линии — 31 станция. С БКЛ можно сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и наземный общественный транспорт.

