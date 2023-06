Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4

Source: MIL-OSI Russian Language News

Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу работ по благоустройству территории возле станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей парка Победы на Поклонной горе. В рамках первого этапа уже расширили и отремонтировали тротуары на улице Минской, в настоящее время завершаем мероприятия по организации парковки под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Минской», — рассказал он.

В месте проведения работ размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Организованы безопасные проходы для пешеходов.

«В этом году приведем в порядок территорию между Минской улицей, путями Калужского направления железной дороги и улицей Поклонной, там появится место для прогулок с экотропами из террасной доски, современным освещением и лавочками. Заменим асфальт на проезжей части улицы Минской, установим более 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения», — отметил Петр Бирюков.

На финальном этапе специалисты проведут озеленение — на прилегающей к станции территории разобьют 12 тысяч квадратных метров газона.

Завершить благоустройство планируется до конца этого года.

