Научный полк. Александр Леошкин – искалеченный, но не сломленный. Часть 2

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В 1970 году Александр Леошкин защитил докторскую диссертацию и ему присваивается степень доктора экономических наук. А в 1971 году он был утвержден в ученом звании профессора по кафедре экономика и организация химической промышленности.

В 1974 году кафедра экономики и организации химической промышленности трансформировалась вместе с общей направленностью вуза. Московский инженерно-экономический институт (МИЭИ) стал Московским институтом управления (МИУ). Внедрение автоматизированных систем управления (АСУ) затронуло и химическую промышленность. Теперь кафедра носила дополненное название: «Экономика, организация и АСУ химической промышленности».

В 1975 году учебная работа выполнялась с учетом перехода на подготовку специалистов по АСУ. Под руководство Александра Леошкина был создан новый профилирующий курс, программа курса и необходимые методические документы. Лекционная нагрузка составляла свыше 100 часов, и общая — 760-780 часов; созданы методический кабинет и лаборатория, разработаны программы по специальным дисциплинам; совместно с доцентом М.Е. Тарасовой в срочном порядке была подготовлена рукопись учебника.

По совместительству в 1977-1978 годы в НИЛ МИУ осуществлялось руководство НИР по теме: «Совершенствование планирования капитальных вложений в подотрасли химической промышленности». По договору о содружестве с Опытным заводом НИУИФ в 1975-1979 годах велся семинар специалистов по темам: «Социалистический труд» и «Инженерный труд в социалистическом обществе». Было выпущено 7 аспирантов, 5 из них защитили свои диссертации.

Лаборатория при кафедре экономики, организации и АСУ химической промышленности успешно работала вплоть до 1991 года.

Александр Леошкин выполнял также и общественно-научную деятельность как член Всесоюзного общества по распространению научных и политических знаний, вел курсы повышения квалификации работников по труду Воскресенского химического комбината, являлся членом Технического совета Управления химической промышленности Мосгорсовнархоза, членом секции Экспертно-методического совета Центрального бюро промышленных нормативов по труду при НИИ труда.

За свою жизнь Александр Петрович проявил себя как ученый и исследователь, организатор и новатор, преподаватель и педагог. В глазах студентов и коллектива вуза он запомнился еще как председатель Совета ветеранов, который возглавлял более 30 лет, являясь живым примером мужества, ответственности и благородства для молодых поколений.

Александр Леошкин получил ряд правительственных благодарностей и наград, в их числе медаль «За отвагу», «За Победу над Германией», «За оборону Москвы».

