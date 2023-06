Назван победитель городского конкурса «Московские мастера» среди машинистов метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Машинист Большой кольцевой линии метро (электродепо «Замоскворецкое») Павел Ткач занял первое место в профессиональном городском конкурсе «Московские мастера». Он представит Москву на всероссийском этапе конкурса, который состоится осенью в столице.

В практической части конкурса машинисты соревновались в умении правильно действовать при возникновении неисправностей или аварийных ситуаций в составах, а в теоретической показывали весь спектр профессиональных знаний — от должностных инструкций до правил технической эксплуатации метро. В отборочном этапе участвовали 616 специалистов, а в финале за место лучшего боролись 22 машиниста.

Второе место в конкурсе занял Владимир Воробьев из электродепо «Калужское» (Калужско-Рижская линия), третье — Алексей Евланов из электродепо «Братеево» (Замоскворецкая линия).

«Конкурсы мастерства среди сотрудников помогают еще лучше подготовить их к работе в любых ситуациях, ведь от профессионализма и опыта машиниста зависит безопасность пассажиров. Большая кольцевая линия — гордость Москвы, поэтому мы очень рады, что именно на ней трудится лучший машинист метро. Поздравляю победителя и благодарю всех участников, желаю удачи в дальнейшей работе», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В метро работают более 5,5 тысячи машинистов — только штат машинистов Большой кольцевой линии составляет свыше 500 специалистов.

Московское метро — один из крупнейших и надежнейших работодателей в столице. Здесь уже работают 69 тысяч специалистов, которым обеспечена стабильная и конкурентная оплата труда, а также открыты все карьерные перспективы. Подробности о работе в метро можно узнать на сайте единого центра подбора персонала Московского транспорта и по телефону: +7 (800) 220-22-02.

