«Любовью за любовь» в Доме Гоголя

В Доме Гоголя пройдет кинолекторий, на котором обсудят музыкальный художественный фильм «Любовью за любовь» режиссера Татьяны Березанцевой. В основе картины 1983 года, снятой на «Мосфильме», — пьеса Уильяма Шекспира «Много шума из ничего». Встреча приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Основными музыкальными темами к фильму стали сочинения из одноименного произведения Тихона Хренникова, созданного в 1976 году для балета Большого театра. При создании титров использовались картины Сандро Боттичелли из цикла «Новелла о Настаджо дельи Онести», фрески «Месса в Больсене» (Станцы Рафаэля), фрески из «Капеллы волхвов» Беноццо Гоццоли и средневековые миниатюры.

Лекцию проведет Светлана Панченко — заведующая научно-методическим отделом.

