Конкурентов картам МИР не будет – создание новой платежной системы в ЦБ РФ считают «устаревшим подходом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Почему ЦБ РФ не поддержал создание новой платежной системы?

Идея запуска новых платежных систем, которые могут потеснить МИР, не получила одобрения в Центробанке – регулятор считает создание альтернатив «устаревшим решением» по нескольким причинам:

в стране развивается конкуренция между методами платежей;

для банков запуск платежной системы может оказаться финансово невыгодным;

карта МИР достаточно эффективно работает и без конкурентов;

после ухода зарубежных платежных систем рынок остался стабильным, а НСПК сохранила тарифы – нет необходимости в дополнительной стимуляции отрасли.

«Конкуренция платежных систем будет выгодна больше банкам, нежели физическим лицам, как и было, когда на российском рынке присутствовали Visa и MasterCard, боровшиеся за клиентов в лице финансовых учреждений», – заявил глава НСПК.

Эмиссия карт МИР в России продолжает расти после ухода с рынка западных конкурентов – около 41% операций в конце 2022 года совершено с использованием продуктов национальной платежной системы. За прошлый год банки нарастили выпуск карт МИР на рекордные 60%.

Что известно о создании конкурента НСПК «МИР»?

О планах по созданию конкурента оператору «МИР» заявил Герман Греф – руководитель СберБанка предложил участникам рынка разработать совместный проект по запуску альтернативной платежной системы. Заявлено, что инициатива позволит финансовой отрасли динамично развиваться, т.к. в условиях отсутствия конкуренции платежные инструменты работают недостаточно эффективно.

Сейчас несколько крупнейших банков России обсуждают предложение, но ни конкретных планов, ни сроков реализации проекта озвучено не было. ЦБ РФ, не поддержавший инициативу, вместе с тем, рассматривает возможность увеличения конкуренции на платежном рынке, но перекладывает ответственность в данном вопросе непосредственно на участников финансового сегмента.

16:01 20.06.2023

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI