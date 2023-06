Завершился конкурс проектов курса «Основы проектной деятельности»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Центре проектной деятельности молодёжи Политеха состоялся финал конкурса проектов курса «Основы проектной деятельности», организованный Высшей школой киберфизических систем и управления ИКНТ в партнёрстве с Фондом целевого капитала развития СПбПУ, Центром фандрайзинга и работы с выпускниками и Управлением молодёжной политики вуза.

В 2023 году Фонд целевого капитала развития Политеха вновь выделил 300 тысяч рублей на финансирование студенческих инициатив в рамках курса «ОПД». Из 28 заявленных на конкурс проектов, в финал прошли восемь.

Проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов поздравил победителей и вручил им дипломы. Он отметил важность курса «ОПД» и поблагодарил создателей этой дисциплины: Сегодняшний конкурс — квинтэссенция пройденного курса “Основы проектной деятельности”. Лучшие проекты получили в итоге финансовую поддержку, но я убеждён, что в выигрыше остались все участники, ведь эта дисциплина помогает развивать студентам дополнительные навыки .

С приветственным словом выступила исполнительный директор Фонда целевого капитала развития СПбПУ Ольга Новикова: Уже несколько лет Фонд целевого капитала развития поддерживает курс “Основы проектной деятельности”. Специальные стипендии, которые получат победители, выплачиваются из дохода от управления средствами фонда, который, в свою очередь, очень заинтересован в поддержке ярких студенческих проектов. Надеемся, что студенты Политеха, узнав о существовании такого источника поддержки, смогут сделать что-то действительно важное и полезное для развития университета .

Победителем в номинации «Грант на развитие проекта по молодёжной политике» стала команда Кирилла Шемаева с проектом «Разработка симулятора по управлению продуктом». Студенты предложили создать платформу для автоматического встраивания курсов для обучения, опросников, сбора статистики прохождения курсов в формат чат-бота, которым можно пользоваться на любом устройстве с Telegram. Команда получила специальную стипендию в размере 100 000 рублей на реализацию проекта. Курировать дальнейшее развитие этой инициативы будет начальник Управления молодёжной политики Иван Хламов.

В номинации «Грант на развитие проекта» победителями стали три коллектива. Первое место заняла команда Егора Голузина, получившая специальную стипендию в размере 100 000 рублей. Разработанная ими «Система управления мультимедийным контентом» должна способствовать улучшению интерактивного оборудования в выставочных экспозициях и созданию мобильного и простого в обращении стенда.

Второе место занял проект «Электролизёр по выработке водорода», выполненный под руководством Александра Нефёдова. Команда получила специальную стипендию в размере 70 000 рублей на дальнейшее развитие своей идеи, которая заключается в создании опытной установки по выработке смеси водорода и кислорода с большим КПД.

В дальнейшем курировать эти проекты будет главный специалист Центра проектной деятельности молодёжи Андрей Долгирев.

В тройку лидеров также вошёл проект «Экономика для чайников» команды Расима Джалалова. Ребята получили грант в размере 30 000 руб. Их идея состоит в разработке игровой платформы или веб-страницы с игрой для повышения финансовой грамотности среди студентов. Куратором команды стала специалист по образовательным и социальным проектам Центра проектной деятельности молодёжи «Башня Политех» Елизавета Василенко.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI