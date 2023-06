Жители предложат идеи по развитию Музея городского хозяйства Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

На платформе «Город идей» пройдет новый проект, посвященный Музею городского хозяйства Москвы. Горожане предложат свои идеи по развитию программы мероприятий, досуга для детей и страниц музея в социальных сетях.

Жители обсудят, какие услуги и сервисы сделали бы посещение музея комфортнее, а также уточнят, какие новые экспонаты и сувениры им было бы интересно увидеть. Помимо этого, участники смогут поделиться мнением о любимых московских музеях.

Музей городского хозяйства Москвы открылся в апреле 2022 года в павильоне № 5 «Физика» на ВДНХ. Это уникальная площадка, где в разных форматах жители знакомятся с работой коммунальных служб столицы. Здесь представлены три большие тематические зоны, посвященные разным сферам городского хозяйства.

Интерактивная экспозиция рассказывает, как устроен и функционирует мегаполис: гости очищают воду, управляют коммунальной техникой, настраивают архитектурно-художественную подсветку и дают названия улицам. Кроме того, можно узнать о капитальном ремонте многоквартирных домов, работе лифтов, освоить навыки сортировки мусора, а еще рассмотреть инженерные коммуникации, скрытые от глаз жителей, и интерактивный макет Москвы. Всего в музее представлено 140 разнообразных экспонатов.

Проект пройдет с 27 июня по 3 июля. Предложения участников, отобранные экспертами и получившие наибольшую поддержку от жителей, реализуют в Музее городского хозяйства Москвы.

Платформа «Город идей» начала свою работу в 2014 году. Все это время москвичи делятся предложениями о том, как сделать жизнь в столице еще комфортнее. На платформе зарегистрировано более 440 тысяч человек, реализовано уже свыше пяти тысяч идей. Горожане присоединились к 46 проектам, посвященным электронным сервисам, культуре, предпринимательству, здравоохранению, образованию, транспорту и другим сферам. Жители столицы также могут круглосуточно вносить предложения в разделе «Предложить идею».

Платформу развивают ГКУ «Новые технологии управления» и Департамент информационных технологий Москвы.

