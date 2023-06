В СПбГАСУ стартовала приёмная кампания

Source: MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – СПбГАСУ ждёт абитуриентов

19 июня в СПбГАСУ стартовал приём документов на поступление в университет. Абитуриентов ждут семь факультетов старейшего в России архитектурно-строительного вуза.

Обучение будет проходить по 19 направлениям бакалавриата, четырём направлениям специалитета и 20 направлениям магистратуры.

На бюджетное отделение смогут поступить 1607 студентов. Подавать документы можно четырьмя способами: лично прийти в приёмную комиссию; отправить их «Почтой России»; загрузить в электронном формате через личный кабинет на сайте университета; через портал «Госуслуги» с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Для подачи документов с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» необходимо завести и подтвердить учётную запись на портале «Госуслуги». Далее следует заполнить заявление, выбрать не более пяти вузов и пяти направлений в каждом (конкурсных групп может быть больше), отправить заявление и при необходимости записаться на вступительные экзамены. До конца срока подачи документов заявление можно изменить или отозвать. Оригинал аттестата об окончании школы приносить в вуз не требуется, если он подтверждён в Федеральном реестре документов об образовании. Также разрешается направить его электронную копию. При поступлении в рамках целевой квоты следует загрузить целевой договор.

Информация об индивидуальных достижениях будет представлена автоматически на портале «Госуслуги» в соответствующем разделе. Если каких-либо документов и достижений не хватает, их можно загрузить самостоятельно. В случае отсутствия информации о документе об образовании нужно обратиться в организацию, которая его выдала, и попросить проверить корректность внесения данных в Федеральный реестр документов об образовании, в том числе наличие информации о СНИЛС.

Кроме того, при поступлении на платное место в онлайн-формате можно заключить договор об образовании, подписав его при помощи мобильного приложения «Госключ».

Также на портале можно отслеживать статусы обработки всех заявлений по вузам и конкурсным группам и получать уведомления. При получении заявления статус поменяется на «Получено вузом», а затем – на «На рассмотрении». Если всё в порядке, статус конкурсной группы изменится на «Участвует в конкурсе». Сотрудники вуза могут попросить абитуриента заменить копии документов, которые плохо читаются, – в этом случае поступит соответствующее уведомление.

Все конкурсные списки можно посмотреть прямо на портале «Госуслуги»: с 27 июля вузы начинают их публиковать.

Подать оригинал документа об образовании в вуз для зачисления теперь тоже можно не только очно, но и в электронном виде на портале «Госуслуги» путём нажатия кнопки «Подать оригинал». В этом случае приносить в вуз бумажный оригинал не требуется. Обратите внимание, что приём оригиналов на этапе приоритетного зачисления завершится 28 июля в 12:00 по московскому времени, на основном этапе зачисления – 3 августа в 12:00 по московскому времени.

Важное новшество текущей приёмной кампании состоит в том, что для зачисления на бюджет абитуриенты должны предоставить в вуз оригинал аттестата или поставить отметку о подаче оригинала на портале.

В СПбГАСУ на период сдачи дополнительных вступительных испытаний профессиональной направленности (архитектурный факультет) иногородним абитуриентам и их родителям предоставляется место для проживания в Межвузовском студенческом городке.

Вся необходимая информация о поступлении в Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет размещена на официальном сайте в разделе «Абитуриентам»: https://www.spbgasu.ru/applicants/

Сроки подачи документов, даты вступительных испытаний, размещение конкурсных списков – см. по ссылке: https://www.spbgasu.ru/applicants/kalendarnyy-plan-priyema/

Специалисты приёмной комиссии рекомендуют проверить все документы для поступления, подтвердить льготы и индивидуальные достижения (за которые начисляются дополнительные баллы к ЕГЭ), а при возникновении вопросов уточнять информацию в приёмной комиссии: https://www.spbgasu.ru/university/divisions/priyemnaya-komissiya/

