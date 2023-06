В павильонах «Здоровая Москва» за месяц приняли около 70 тысяч пациентов — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

За месяц работы павильонов «Здоровая Москва» обследования прошли около 70 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Ранняя диагностика предотвратит развитие многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета. Москвичи, переболевшие COVID-19, могут пройти дополнительные исследования», — написал Мэр Москвы.

В павильонах, открытых в городских парках, можно пройти бесплатные обследования без предварительной записи. На сайте проекта есть карта площадок и вся информация о подготовке к визиту. Результаты исследований и заключения врачей хранятся в электронной медкарте.

Проект «Здоровая Москва» становится популярнее с каждым годом. Москвичи тщательнее следят за своим здоровьем и регулярно проходят диспансеризацию. Это можно делать по пути на работу, гуляя в парке с детьми, перед занятиями спортом.

Диагностика занимает около часа. На обследование можно прийти в любое время с 08:00 до 20:00 — павильоны работают без перерывов и выходных.

