В НГУ стартовала приемная кампания 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
20 июня по всей стране стартует приемная кампания 2023 года. В Новосибирском государственном университете также начинается прием документов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Рассказываем о самом важном, что нужно знать абитуриентам.
Почему НГУ
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Один из лучших университетов страны, что подтверждается оценкой экспертов.
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Повышенная стипендия для первокурсников: до 30 000 рублей в месяц + государственная академическая стипендия.
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Кампус в живописном лесу, в котором все – от учебных корпусов до стадиона – в шаговой доступности.
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Фундаментальная подготовка сочетается с практикой на реальных проектах от ведущих компаний страны в сфере IT, финансов, аудита, консалтинга, нефтегаза и т.д.
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Насыщенная внеучебная жизнь: более 100 студенческих объединений, спортивных секций, творческих мастерских, а еще ежегодные яркие события (Интернеделя, Маевка, Open Space Picnic и др.).
Как оценить шансы
Специально для абитуриентов НГУ доступен калькулятор ЕГЭ, который не только поможет посчитать баллы, но и узнать о подходящих направлениях подготовки и шансах на поступление.
После подачи документов узнать место в рейтинге можно будет в Личном кабинете абитуриента НГУ и на странице «Списки абитуриентов».
(!) В этом году при подаче заявления каждый абитуриент должен указать приоритет поступления, который будет отражаться в рейтинге в Личном кабинете абитуриента НГУ. Поэтому при оценке шансов учитывайте, что кто-то из списка выше может пройти на другое направление или в другой вуз.
Когда можно подать документы
Начало приема документов:
- 1 марта – для иностранных граждан и лиц без гражданства.
- 20 июня – для граждан Российской Федерации.
Прием документов осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ
Завершение приема документов:
- 7 июля – для поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности (направление подготовки «Журналистика»);
- 10 июля – для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;
- 25 июля – для поступающих в рамках контрольных цифр по результатам ЕГЭ.
- 20 августа – для поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам ЕГЭ.
Как подавать документы
Подать документы в НГУ можно несколькими способами:
Подробнее о том, какие документы понадобятся для поступления, – на странице «Поступление в НГУ».
Если остались вопросы
За дополнительной информацией о поступлении можно обратиться в приемную комиссию НГУ.
Телефон: 8 (383) 363-40-37
E-mail: priem@nsu.ru
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