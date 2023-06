В НГУ стартовала приемная кампания 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

20 июня по всей стране стартует приемная кампания 2023 года. В Новосибирском государственном университете также начинается прием документов на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры. Рассказываем о самом важном, что нужно знать абитуриентам.

Почему НГУ

Один из лучших университетов страны, что подтверждается оценкой экспертов. Повышенная стипендия для первокурсников: до 30 000 рублей в месяц + государственная академическая стипендия. Кампус в живописном лесу, в котором все – от учебных корпусов до стадиона – в шаговой доступности. Фундаментальная подготовка сочетается с практикой на реальных проектах от ведущих компаний страны в сфере IT, финансов, аудита, консалтинга, нефтегаза и т.д. Насыщенная внеучебная жизнь: более 100 студенческих объединений, спортивных секций, творческих мастерских, а еще ежегодные яркие события (Интернеделя, Маевка, Open Space Picnic и др.).

Как оценить шансы

Специально для абитуриентов НГУ доступен калькулятор ЕГЭ, который не только поможет посчитать баллы, но и узнать о подходящих направлениях подготовки и шансах на поступление.

После подачи документов узнать место в рейтинге можно будет в Личном кабинете абитуриента НГУ и на странице «Списки абитуриентов».

(!) В этом году при подаче заявления каждый абитуриент должен указать приоритет поступления, который будет отражаться в рейтинге в Личном кабинете абитуриента НГУ. Поэтому при оценке шансов учитывайте, что кто-то из списка выше может пройти на другое направление или в другой вуз.

Когда можно подать документы

Начало приема документов:

1 марта – для иностранных граждан и лиц без гражданства.

20 июня – для граждан Российской Федерации.

Прием документов осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ

Завершение приема документов:

7 июля – для поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной направленности (направление подготовки «Журналистика»);

10 июля – для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно;

25 июля – для поступающих в рамках контрольных цифр по результатам ЕГЭ.

20 августа – для поступающих на программы бакалавриата и программы специалитета при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по результатам ЕГЭ.

Как подавать документы

Подать документы в НГУ можно несколькими способами:

Подробнее о том, какие документы понадобятся для поступления, – на странице «Поступление в НГУ».

Если остались вопросы

За дополнительной информацией о поступлении можно обратиться в приемную комиссию НГУ.

Телефон: 8 (383) 363-40-37

E-mail: priem@nsu.ru

Группа Вконтакте: https://vk.com/nsuabiturient

