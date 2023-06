В МФТИ пройдет конференция «Rucode: генеративный искусственный интеллект»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

28 июня в МФТИ, Физтех пройдет конференция: «Rucode: генеративный искусственный интеллект», где представители ведущих технологических компаний и эксперты в искусственном интеллекте расскажут о трендах развития и областях применения искусственного интеллекта в целом, а также о генеративном интеллекте в частности.

Участие в конференции будет интересно всем, кто интересуется искусственным интеллектом и его применением в различных сферах жизни. В программе представлены доклады, выступления и мастер-классы, которые будут актуальны как специалистам IT сферы, научному сообществу, а также школьникам, абитуриентам, учителям, и самой широкой аудитории.

На конференции:

Сергей Марков , СБЕР и Виктор Кантор , МТС, расскажут о трендах развития и использования искусственного интеллекта;

Сергей Нестерюк , СБЕР, расскажет о том, как устроена новая нейросеть генерации изображений Kandinsky;

Радослав Нейчев , Яндекс, расскажет об открытых больших языковых моделях;

Андрей Грабовой, Антиплагиат, расскажет об изменениях в жизни в научно-образовательного сообщества, вызванных ChatGPT.

Конференция проходит очно в МФТИ, а для тех, у кого нет возможности присутствовать в Долгопрудном, будет организована онлайн-трансляция выступлений.

Программа и регистрация на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI