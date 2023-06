Выступление Эльвиры Набиуллиной на IX Всероссийском конгрессе волонтеров финансового просвещения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Уважаемые друзья, коллеги! Я очень рада, что наши встречи уже становятся доброй традицией, что все больше неравнодушных людей готовы тратить свое время, свои силы на то, чтобы участвовать в финансовом просвещении наших граждан.

За тот год, который прошел с нашей последней встречи, число волонтеров удвоилось, и сейчас на сайте Ассоциации развития финансовой грамотности зарегистрировались уже более 11 тыс. человек. Открылось 8 новых региональных волонтерских центров — сейчас их уже 14. Появляются новые проекты, новые практики — некоторые из них мы сегодня обсудим. К этому движению присоединяются студенты, работники образования, профессионалы финансового рынка, люди самых разных профессий со всей страны.

Мы в Банке России всегда подчеркиваем, как важна частная инициатива для развития экономики, и то же самое можно сказать о финансовом просвещении. Здесь работы хватит на всех. Вы хорошо знаете, что происходит на земле, кто больше других нуждается в помощи, знаете, как донести нужную информацию, чтобы она была понятна, доступна.

Поэтому мы очень внимательно относимся к вашему опыту, идеям, к обратной связи — все это помогает в развитии финансовой грамотности.

Особенно важен ваш опыт адресной работы с разной аудиторией, в том числе со взрослыми людьми. Им нужно, что называется, здесь и сейчас принимать решения, правильно ориентироваться в изменениях, — а вы видите, что скорость этих изменений в последнее время резко выросла, — отделять слухи от фактов, понимать риски, которые они берут на себя, принимая те или иные решения. И уметь планировать вдолгую даже в этих условиях повышенной непредсказуемости, неопределенности. Это жизненно важно для благополучия каждой семьи и для развития всей экономики в целом.

Сейчас экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню активности, который был в конце 2021 года, восстановиться до своего потенциала. И хотя худшие прогнозы не оправдались (вы помните, сколько было прогнозов в начале прошлого года), но это не значит, что испытания позади.

Тем не менее мы сейчас уже можем больше внимания уделять не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам. И, конечно, одним из таких приоритетов является финансовое просвещение.

Есть несколько направлений, где мы видим большой потенциал для работы волонтеров.

Прежде всего это, конечно, противодействие мошенникам. Это связано и с тем, что растет цифровизация, появляются новые сложные продукты, сервисы. И люди практически ежедневно сталкиваются со звонками мошенников, теряют деньги. Мы много сделали и еще будем делать для того, чтобы такие атаки злоумышленников отбивать, работаем с финансовыми институтами, но здесь одним закручиванием гаек не обойтись. Пока люди не усвоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью. Поэтому очень важна и работа журналистов, и вовлечение в волонтерство социальных работников. И хорошо, что такие инициативы быстро развиваются.

Помощь волонтеров также необходима там, куда физически сложно добраться. В качестве примера могу привести проект, который помогает школьникам в малонаселенных районах Приморья, — он называется «Автостопом по аспектам финансовой грамотности». Этот проект привлекает новых и новых волонтеров, прежде всего из числа студентов Дальневосточного федерального университета.

Мы высоко ценим также работу с пожилыми людьми, людьми с инвалидностью, с воспитанниками детских домов. Например, Ассоциация сотрудничает с Центром инклюзивного проектирования в Санкт-Петербурге. На базе Центра люди с ментальными нарушениями в том числе создают игры, мультфильмы по финансовой грамотности. И я знаю, что об этом проекте мы сегодня тоже услышим.

Интересный опыт — помощь волонтеров в защите прав потребителей, когда они в режиме тайного покупателя провели в 11 регионах мониторинг недобросовестных практик на финрынке. И я хочу сказать здесь спасибо, потому что на основе тех сведений, которые мы получили от вас, мы провели собственные проверки некоторых финансовых организаций.

Очень важным, уникальным волонтерским проектам Ассоциация старается оказывать ресурсную поддержку. И помогают партнеры Ассоциации, за последний год число партнеров значительно выросло, в том числе за счет Российского общества «Знание», Высшей школы экономики. Они вовлекают больше людей в мероприятия по финансовой грамотности, предоставляют для них площадки и таким образом увеличивают охват.

Мы со своей стороны готовы оказывать экспертную, методическую поддержку, делиться своими материалами. Так, образовательные модули Университета Банка России размещаются на сайте Ассоциации, и мы считаем, что это может быть хорошим подспорьем для начинающих волонтеров. Специальные курсы помогают разбираться в конкретных темах, таких как кредитование, вклады, противодействие мошенничеству, финансовое планирование, функции платежной системы и так далее. Кроме того, мы проводим обучающие вебинары, приглашаем к ним присоединяться.

Поддерживают волонтерское движение и наши территориальные отделения — отделения Банка России, которые работают в регионах. Например, Кемерово, Рязань, Орел стали активными участниками пилотного проекта «ПроФиТ», где команды волонтеров формируются из профессиональных финансистов. Также отмечу активное взаимодействие с волонтерами. Хочу назвать эти регионы — это Чувашия, Липецк, Дагестан, Краснодар, Крым, Приморье, Камчатка, Архангельская, Курская, Тверская, Свердловская и Новосибирская области. В этих регионах волонтеры и сотрудники отделений Банка России вместе проводят мероприятия, обсуждают, как развивать финансовое просвещение с учетом региональных особенностей.

В заключение подчеркну, что наша совместная работа — это всерьез и надолго. Мы сейчас готовим с Правительством Стратегию финансовой грамотности до 2030 года, и там теме волонтерства, волонтерскому движению отводится значимая роль. Мы хотим, чтобы базовые навыки правильного финансового поведения стали естественными для граждан, стали частью общей культуры. Должна признаться, что это непростая задача, можно сказать, амбициозная, и мы здесь рассчитываем на вашу поддержку, потому что достичь этого можно только совместными усилиями.

Хочу поблагодарить вас и желаю успеха в ваших начинаниях!

