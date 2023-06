Выпускник магистратуры Виктор Кузьмин: «Исследовательская деятельность – это поиск»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Виктор Кузьмин завершает обучение в магистратуре факультета инженерной экологии и городского хозяйства. Впервые он пришёл в вуз девять лет назад: будучи школьником, три года занимался на малом архитектурном факультете. Потом были четыре года бакалавриата, два года магистратуры. И, вероятно, диплом магистра – ещё не окончание его научного пути в СПбГАСУ.

Магистерская диссертация Виктора называется «Взаимное влияние трубопроводов при расчёте инфильтрационного стока». Выпускник рассказал о её задачах.

– Стезя инженеров водоснабжения и канализации отличается от нивы архитекторов, которые обучаются в нашем университете. Мир водоснабжения и канализации менее поэтичен, но это не значит, что там нет ничего вдохновляющего.

Тему диссертации подсказал мне мой научный руководитель, доцент кафедры водопользования и экологии Владимир Петрович Верхотуров. Под его руководством я пишу уже второй свой диплом.

Работа посвящена грунтовым водам, попадающим в негерметичные трубы канализации (такие воды носят название инфильтрационных). Возможно, тема не очень вдохновляюще звучит, но чем больше я погружаюсь в тематику движения грунтовых вод, тем больше нерешённых задач открывается.

Каждый хоть раз в жизни видел колодец или же слышал, что плевать туда не следует, – а вот полного и абсолютного понимания расчёта притока к нему грунтовой воды ни у кого нет. Безусловно, существуют расчётные методики, зависимости, достаточно точные для прикладных задач, но если мыслить шире, то можно задать себе много интересных вопросов. Я говорю об этом, потому что инфильтрация – частный аспект большой теории фильтрации грунтовых вод.

В Санкт-Петербурге протяжённость канализационных сетей составляет 9582,7 километра: если вы будете ехать на машине со скоростью 60 километров в час без передышки, то у вас уйдёт больше шести суток, чтобы проехать мимо всех труб. А теперь представьте, что на каждый метр трубы может поступить хотя бы 2 миллилитра (объём пробника женских духов) воды, методика расчёта притока которой ещё до конца не разработана. Можно посчитать, сколько суммарно воды окажется в такой разветвлённой сети. Не говоря уже о том, что подземные воды влияют на свойства грунтов, а это затрагивает вопросы оснований и фундаментов зданий. Мои исследования – часть работы по решению данной задачи.

