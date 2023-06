ВШЭ заняла вторую строчку в зарплатном рейтинге выпускников вузов от SuperJob

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Специалисты, окончившие факультет экономических наук Высшей школы экономики, востребованы рынком по нескольким причинам, отмечает декан ФЭН НИУ ВШЭ Сергей Пекарский. «Во-первых, в ВШЭ поступают самые сильные абитуриенты с наивысшими баллами ЕГЭ и победители олимпиад. Так что есть эффект изначального отбора наиболее талантливых и целеустремленных, — объяснил он. — Во-вторых, это высокие мировые стандарты образования: студенты получают не только прикладные навыки, которые часто быстрее и эффективнее освоить на работе, но и фундаментальную подготовку в области экономической теории, финансов и современных инструментальных методов работы с данными. В-третьих, студенты-экономисты проходят через проектно-ориентированную модель обучения, предполагающую возможность проводить исследования реальных задач под руководством работодателей и строить индивидуальную образовательную траекторию». Большой акцент на ФЭН ВШЭ делается на формировании мягких навыков (поиск проблем, предложение путей их решения, презентация, аргументация, дискуссия и т.п.), подчеркнул Сергей Пекарский. Все это помогает выпускникам гибко адаптироваться к быстро меняющимся реалиям рыночной экономики и государственной политики, продолжать развиваться на протяжении всей жизни, заключил он.

