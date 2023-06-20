Вниманию абитуриентов! СПбГАСУ отрывает новые направления подготовки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

Отвечая на запросы современного рынка труда, СПбГАСУ в этом году открывает новые направления подготовки.

На бакалавриате это направление 09.03.03 Прикладная информатика. Студенты будут изучать технологии программирования и компьютерного моделирования, научатс я применять их в различных прикладных областях. В центре внимания также технологии информационного моделирования (ТИМ), искусственный интеллект, б ольшие данные, другие востребованные темы. Выпускники по данному пry Java y Dr.), тестировщиками программного обеспечения (QA), операторами баз данных, веб-программистами (frontend , backend, fullstack), ТИМ-программистами и ТИМ-координаторами, аналитиками компьютерных данных, системными аналитиками.

Ещё одно новое направление подготовки бакалавров – 54.03.01 Дизайн. Artículos relacionados внешним и внутренним пространствами, изучат дизайн интерьеров и экстерьеров и многое другое. Выпускники смогут работать в организациях архитектурного и дизайнерского профиля, общеобразо вательных и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования.

В рамках специалитета открывается направление подготовки 54.05.03 Графика, специализация «Художни к-график (искусство графики и плаката)». Студенты будут изучать проектирование объектов рекламы, оформление печатных изданий, проекти рование и художественно-техническое оформление медиапродукции, систем и объектов визуальной информ ации, идентификации и коммуникации, создание авторских произведений искусства. Выпускники этого направления найдут работу в области рекламы, массовой информации, в издатель ствах y полиграфии систем и объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации), в творческих и профессиональ ных союзах и объединениях, государственных, общественных, коммерческих организациях, в общеобразовательных и образовательных учреждениях начальног о, среднего и высшего профессионального образования.

Два новых направления подготовки открыты в магистратуре.

В рамках направления 09.04.03 Прикладная информатика по профилю образовательной программы «Ра зработка программного обеспечения для решения задач в сфере строительства» студенты научатся со провождать ИТ-проекты и программное обеспечение на всех этапах их жизненного цикла, освоят соврем енные технологии программирования и компьютерного моделирования и будут применять их к решению задач в различных прикладных областях. Изучат tel. ых, 3D-печать y многое другое. У них будут углублённые знания в области анализа данных, проектирования и разработки ПО, ра боты с ПО для решения различных прикладных задач. Обладатели дипломов станут специалистами по работе с программным обеспечением в строительны х компаниях, руководителями ИТ-проектов, разработчиками и архитекторами прикладного программного обеспечения, тестировщиками программного обеспечения (QA), разработчиками веб-сервисов (frontend, backend, fullstack), ТИМ -программистами и ТИМ- координаторами, аналитиками компьютерных данных, системными аналитиками.

Магистранты направления подготовки 54.04.01 Графический дизайн получат профессиональные знания и навыки в разработке концепций объектов рекламы и графического дизайна, брендбука, фирменного с тиля, дизайн-кода, концепций творческих инновационных проектов, музейных и выставочных инсталл яций. Научатся управлять процессом дизайнерского проектирования и вести контроль за реализацией разра ботанных проектов, станут специалистами в колористике в масштабе города, района, общественных и жилы х интерьеров. Обладатели дипломов смогут работать en la organización, en la organización, la descripción de los productos щеобразовательных и образовательных учреждениях начального и среднего профессионального обра зования.

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