Владимир Путин и Сергей Собянин запустили круглогодичный речной маршрут по Москве-реке

На Москве-реке открыт первый регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта. В церемонии приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин. Она прошла на Северном речном вокзале.

Кроме того, глава государства осмотрел выставку «Москва-река. Московское золотое кольцо» Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале. Она рассказывает об истории самого вокзала, эволюции отечественного судостроения и развитии речных маршрутов.

В течение нескольких лет Северный речной вокзал находился на комплексной реставрации. Сейчас это одно из самых популярных мест у горожан и гостей столицы. Только в прошлом году его посетило более 2,5 миллиона человек, рассказал Мэр Москвы.

«Сегодня тоже серьезный проект, который мы начали реализовывать, это возрождение регулярного речного транспорта. 32 года тому назад речной транспорт в Москве был остановлен. С тех пор он не функционировал, хотя в свое время пользовался большой популярностью у москвичей, потому что река расположена так, что местами можно гораздо быстрее проехать на речном трамвайчике, чем объезжать по дорогам. Иногда это занимает час, а здесь — около 15–20 минут — можно проехать тот же маршрут. И, конечно, вид города с Москвы-реки, из этих трамвайчиков сам по себе очень интересный. Я думаю, больше половины пассажиров будут проезжать для того, чтобы просто полюбоваться Москвой», — отметил Сергей Собянин.

До 23 июня включительно проезд будет бесплатным. Зайти на судно можно будет по карте «Тройка», банковской карте, в том числе загруженной в телефон Android c NFC, или по биометрии. При этом деньги за проезд списываться не будут.

Запуск электросудов — уникальный проект не только для Москвы и России в целом, но и в мировой практике. Это первый в мире современный водный транспорт полностью на электрическом ходу, который будет передвигаться по реке круглый год.

«Созданный трамвайчик вообще лучший в мире с точки зрения комфорта, экологии, дизайна и целого ряда параметров, и нигде в мире такого регулярного речного транспорта не существует. То есть мы первые в мире, это наша разработка, это отечественный продукт практически на 80–90 процентов, и это наше конкурентное преимущество, которое мы могли бы в дальнейшем закрепить», — заметил Сергей Собянин.

Первый регулярный маршрут речного транспорта связал Киевский вокзал с причалом Сердце Столицы в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Рядом с ним проживают около 800 тысяч человек.

Второй регулярный маршрут, Автозаводский Мост — Печатники, длиной 13 километров планируется открыть в четвертом квартале 2023 года. Им смогут активно пользоваться 700 тысяч человек.

Запуск инновационных электросудов позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 миллиона человек, проживающих в 18 районах Москвы, и предоставить им альтернативные варианты поездок.

Красивые виды и экономия времени

Для первого маршрута выбрали районы, которые активно строятся и развиваются, чтобы жители сразу привыкали к новому виду транспорта. Это зона вокруг Москва-Сити — крупного центра, через который проходит более 100 тысяч человек в сутки. Примерно за 20 минут пассажиры смогут добраться от станции метро «Киевская» до этого делового центра без пересадок на другой транспорт. Во время поездки откроется красивый вид на город.

«На маршруте длиной 6,5 километра восемь электросудов, назвали их в честь столичных рек: “Синичка”, “Сетунь”, “Пресня”, “Филька”, “Сходня”, “Раменка”, “Яуза” и “Неглинка”. Каждое судно вмещает до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан. Основные элементы судов, в том числе все программное обеспечение, российского производства. В салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный вайфай, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов», — написал в своем телеграм-канале Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Пассажиры в некоторых случаях смогут серьезно сэкономить время по сравнению с поездками на других видах транспорта. К примеру, путь от парка «Фили» до причала Карамышевский на автобусе занимает более одного часа, а по воде — всего 13,5 минуты, что в пять раз быстрее.

Второй маршрут, Автозаводский мост — Печатники, исторический, от Южного речного вокзала раньше в направлении Печатников было несколько маршрутов речного трамвая. Сегодня в этом районе строится около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Речной маршрут в некоторых случаях позволит пассажирам сэкономить до 30–40 минут. Чтобы добраться от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой, потребуется всего три минуты.

Оператором речного транспорта стало АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт», с которым Правительство Москвы в 2021 году на конкурсной основе заключило контракт полного жизненного цикла. Согласно ему оператор отвечает за поставку, ремонт и техобслуживание электросудов и плавучих причалов в течение 15 лет.

По словам Сергея Собянина, в этом году планируется запустить еще один маршрут и еще три — в ближайшие годы. Таким образом, почти вся акватория Москвы-реки в границах города будет так или иначе охвачена пассажирским движением. «И очень важно, когда мы восстановили Северный речной вокзал и Южный речной вокзал, мы полностью восстановили инфраструктуру для туристического флота. На сегодня мы возродили речное “московское золотое кольцо”, которое было создано в 1959 году», — добавил Мэр Москвы.

Для обслуживания пассажиров на Москве-реке разместят 23 плавучих причала диаметром 10 и 16 метров пассажировместимостью до 40 и 80 человек. Кроме того, будут созданы два пункта технического обслуживания флота в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне.

Современные оригинальные причалы позволяют принимать до двух судов одновременно. При их разработке применили уникальное решение, обеспечивающее зарядку электросудна во время посадки и высадки пассажиров.

К услугам пассажиров на причалах обустроены зоны ожидания с диванами, кафе и санузел. Пройти на посадку можно через турникеты, адаптированные для слабовидящих и маломобильных пассажиров — с яркой цветовой подложкой и большим шрифтом на экранах. Специалист в павильоне ответит на вопросы и поможет, если возникнут трудности.

На причалах работают табло с онлайн-расписанием — точно так же, как на остановках общественного транспорта. Регулярные речные перевозки полностью интегрированы в транспортную систему Москвы. Оплатить проезд можно привычными способами — с помощью билета «Кошелек» карты «Тройка», абонемента «Единый» на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской карты или по биометрии.

На Южном речном вокзале заработала бесплатная городская сеть вайфай

В честь столичных рек

Внедрение отечественных электрических судов для пассажирских перевозок по Москве-реке — один из самых инновационных транспортных проектов Правительства Москвы. Основные элементы электросудов — корпус, тяговый электродвигатель, климатическая установка, остекление, панели обшивки, автоматизированная аппарель, система управления освещением, бортовые двери и все программное обеспечение управления — полностью российского производства. В перспективе электросуда могут перейти на беспилотное управление.

По маршруту будет ходить восемь электросудов. Каждое из них уникально и названо в честь столичных рек: «Синичка», «Сетунь», «Пресня», «Филька», «Сходня», «Раменка», «Яуза» и «Неглинка». Такую концепцию поддержали жители столицы в проекте «Активный гражданин» еще в 2021 году. Суда около 22 метров в длину.

Удобные кресла и столики создают комфорт и позволяют во время поездки пользоваться ноутбуком. Большие панорамные окна и остекленная крыша пассажирского салона дают возможность любоваться прекрасными видами на город.

Перед выходом на регулярный маршрут электросуда прошли необходимые испытания, в том числе в зимний период. Одновременно с этим испытания проходила вся остальная инфраструктура речных перевозок — причалы, турникеты, билетная система.

Использование электрических судов позволит улучшить экологическую ситуацию в городе — они станут хорошим примером для частных судоходных компаний.

История водного пассажирского транспорта Москвы

Культура речных пассажирских перевозок в ее нынешнем виде начала формироваться на Москве-реке в 1930-е годы. Первые речные трамвайчики появились в 1931-м. Уже к 1933 году по реке ходило более 50 судов, которые пользовались популярностью у горожан.

15 июля 1937 года вместе с каналом Москва — Волга были открыты два речных вокзала: Южный на левом берегу Нагатинской поймы и Северный на Химкинском водохранилище. С 1937 по 1941 год объем внутригородских речных пассажирских перевозок увеличился до четырех — пяти миллионов человек за навигацию.

В дальнейшем речной флот в столице работал как полноценный общественный транспорт. Но в 1990-е годы он постепенно начал приходить в упадок. Одновременно перестали работать по прямому назначению Северный и Южный речные вокзалы, их здания находились в аварийном состоянии.

Возрождение речного транспорта началось в последнее десятилетие. В 2020 году после грандиозной реставрации, благоустройства прилегающих парка и набережной открылся Северный речной вокзал. В 2023 году было реконструировано здание Южного речного вокзала, проведены работы по благоустройству части набережной и пространства перед вокзалом. Полностью работы по обновлению территории южных речных ворот столицы завершат к осени.

Обводной канал, «Зарядье» и Парк Горького: о чем расскажут на речных аудиоэкскурсиях RusspassКакой транспорт ходил по Москве-реке в разные эпохи

Экологическая реабилитация акватории Москвы-реки

Начиная с 2011 года Правительство Москвы реализовало ряд крупных проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации акватории Москвы-реки.

Прежде всего акватория реки была очищена от незаконных плавучих объектов, не зарегистрированных в качестве судна. Всего убрали 50 таких объектов — дебаркадеров, загромождавших речное русло и представлявших реальную опасность для безопасности судоходства и экологии.

Благодаря модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, а также значительному уменьшению выбросов автотранспорта — основного источника загрязнения — удалось значительно улучшить качество воды в реке.

За последние годы содержание аммонийного азота в нижнем течении сократилось на 70 процентов. В центральной части города содержание нефтепродуктов и металлов в Москве-реке снизилось в два раза.

Благоустройство набережных

Общая протяженность береговой линии Москвы-реки в пределах МКАД составляет около 170 километров. По состоянию на 2010 год ее набережные не отвечали современным требованиям доступности и комфорта. Классические центральные набережные из гранита использовались в качестве автомобильных дорог и были неудобны для пешеходов.

Из-за изношенности инфраструктуры были некомфортны и немногочисленные пешеходные набережные. Значительная часть прибрежных территорий, особенно в нижнем течении, представляла собой обычные неблагоустроенные речные берега.

Начиная с 2011 года Правительство Москвы реализует программу комплексного благоустройства набережных Москвы-реки. За это время привели в порядок около 40 общей протяженностью более 65 километров, включая практически все исторические гранитные набережные в центре города. Таким образом, сегодня около 33 процентов береговой линии Москвы-реки соответствует современным стандартам доступности и комфорта. В числе первых была благоустроена Крымская набережная, которая стала одним из главных променадов столицы.

В центре города создан единый комфортный пешеходный маршрут от Москва-Сити до Таганской площади, включающий Краснопресненскую, Новодевичью, Кремлевскую, Москворецкую и другие набережные. А также маршрут от Дома музыки до Воробьевых гор по Озерковской, Овчинниковской, Кадашевской, Крымской, Пушкинской и Андреевской набережным. Общая длина этих маршрутов — более 27 километров.

В верхнем течении реки благоустроены парки и пляжи у воды — «Северное Тушино», Северный речной вокзал, парк «Фили», Строгинская пойма и другие. В нижнем течении созданы новые благоустроенные парки у воды — в районе Капотня, 850-летия Москвы, «Братеевская пойма» и другие.

В планах до 2028 года — благоустройство еще 27 набережных общей протяженностью 104,8 километра, включая Воробьевскую — работы проводятся в 2023-м.

Кроме того, в Москве начали строить новые набережные на ранее недоступных для горожан территориях, в основном в реорганизуемых промзонах. Их делают по современным правилам со значительным отступлением проезжей части от воды, что позволяет максимально использовать рекреационный потенциал прибрежных территорий.

Крупнейшей новой набережной Москвы стала набережная Марка Шагала на территории бывшего ЗИЛа. Кроме того, ведутся работы по благоустройству тся Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных, а также строительство набережных в Нагатинской пойме, южной части промзоны «ЗИЛ» и затона Новинки, на участке от Филевского парка до театра «Мастерская Фоменко» и от железнодорожного моста Курского направления Московской железной дороги до Братеевского каскадного парка общей протяженностью около 27 километров. Завершить работы планируется до 2026 года.

Северный и Южный речные вокзалы в составе маршрута «Московское золотое кольцо»

Комплексная реставрация Северного речного вокзала началась в августе 2018 года. В октябре 2019-го специалисты приступили к благоустройству прилегающих парка и набережной. Все работы завершились в сентябре 2020 года.

Проект был разработан по заказу Правительства Москвы. Он предусматривал возвращение исторической функции вокзала как транспортного объекта и места для круглогодичного отдыха москвичей. Кроме того, вокзал-дворец может быть вновь использован для киносъемок и проведения важных общегородских мероприятий. Тех, кому интересна история московского транспорта, заинтересует тематический музей в здании вокзала. Речная навигация в московской акватории теперь открывается и закрывается на Северном речном вокзале. Популярным местом для прогулок и отдыха стал прекрасный парк, разбитый рядом.

Здание Северного речного вокзала, возведенное в 30-е годы XX века, было полностью отреставрировано. Уникальный памятник архитектуры восстанавливали по архивным чертежам. Специалисты сохранили большую часть оригинальных элементов постройки и интерьеров, утраченные детали воссоздали по историческим образцам.

Прилегающий парк благоустроили, сделали его комфортным местом для отдыха пассажиров. Ему вернули изначальный облик и планировку, а также создали качественную современную инфраструктуру отдыха и развлечений. При работах ориентировались на авторский проект Тимофея Шафранского, архивные материалы и фотографии. В парке обустроили 11 детских и спортивных площадок. Одну из них создали по мотивам фильма «Волга-Волга»: в центре установлен корабль, стилизованный под пароход «Севрюга».

На центральной аллее воссоздали два классических фонтана, их венчают скульптурные композиции лебедя-кликуна. Сохранившиеся скульптуры «Водный путь» и «Спорт» отреставрировали. Также воссоздали практически утраченную ограду вдоль Ленинградского шоссе протяженностью почти километр: восстановили ее несущую способность и архитектурные элементы, в том числе светильники, композиции с якорями и звездами на рядовых секциях.

Набережную благоустроили, создали комфортные места для отдыха. Все 17 причалов Северного речного вокзала привели в порядок, некоторые из них признаны объектами культурного наследия. Специалисты вернули арочным павильонам первозданный вид. Также выровняли уровень дна, сейчас глубина воды у причалов составляет от 2,1 до 3,6 метра. Весь мешающий судоходству бытовой и строительный мусор убрали. Систему отбойных устройств причаливания судов 1937 года заменили на современную. Организовали электроснабжение пришвартованных судов от береговой сети — это позволило отказаться от использования дизельных двигателей во время стоянки и позитивно сказывается на экологии не только парка, но и близлежащих жилых кварталов.

Для комфорта пассажиров круизных судов оборудовали огражденную зону посадки и высадки, обустроили новые места досмотра, приспособленные для нужд маломобильных посетителей.

Для экскурсионно-прогулочных маршрутов сделали отдельную площадку — с седьмого по 12-й причал. Диспетчерскому пункту вернули исторический облик.

После реставрации и приспособления для современного использования Северный речной вокзал может принимать или отправлять до четырех судов одновременно и до 24 судов в сутки. Как и в лучшие годы, пропускная способность вокзала составляет свыше 1,5 миллиона пассажиров за сезон.

Основными направлениями маршрутов водного транспорта стали Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострома, Самара, Саратов, Городец, Мышкин, Валаам, Тверь, Тутаев. Москва вернула себе звание порта пяти морей.

После обновления возродилась не только транспортная, но и общественная функция Северного речного вокзала, который стал комфортным городским пространством для круглогодичного отдыха.

В 2022-м вокзал посетили 2,5 миллиона человек. В этом году ожидается на 20 процентов больше пассажиров и гостей — до трех миллионов человек. Отправлено более тысячи рейсов с 220 тысячами пассажиров на борту. Теплоходы связывают Северный речной вокзал более чем с 30 городами России.

В 2023 году завершилась масштабная реконструкция Южного речного вокзала, которая началась в 2021-м. Главной задачей проекта было возвращение первоначального исторического облика и основной транспортной функции вокзала как одного из ключевых объектов навигации на Москве-реке.

Сегодня в обновленном здании вокзала для пассажиров и гостей работают зал ожидания с гардеробом и санузлами, ресторан и кафе, рассчитанные на 80 мест, кассы и стойка информации, офисы туроператоров, многофункциональный медиазал и зал для проведения мероприятий. На крыше площадью свыше тысячи квадратных метров создали смотровую площадку и место для отдыха с шезлонгами, откуда открывается панорамный вид на Москву-реку и парк развлечений «Остров мечты». В здании организовали выставку Музея транспорта Москвы, первая экспозиция посвящена истории городского речного транспорта. Ее регулярно обновляют.

В 2023 году в рамках первого этапа комплексного благоустройства обновили часть набережной Южного речного вокзала протяженностью 150 метров и пространства перед его зданием. В том числе отремонтировали причальную стенку длиной 500 метров, очистили от ила и углубили швартовую зону. Сейчас специалисты приступили ко второму этапу благоустройства, который планируют завершить к осени. Набережную целиком приведут в порядок, а также создадут комфортное общественное пространство рядом с вокзалом.

Пять причалов смогут принимать суда разного класса — от небольших прогулочных трамвайчиков до круизных теплоходов. Комфортную и безопасную посадку и высадку обеспечат четыре пассажирских павильона, рядом с которыми разместят информационные стелы с расписанием движения судов.

Вдоль всей набережной создадут комфортные места для отдыха. Устаревшее леерное ограждение заменят современным, установят удобные лавочки и новые малые архитектурные формы. Отсюда будет открываться живописный вид на Москву-реку.

Сейчас пешеходную зону на части набережной и перед вокзалом замостили гранитной плиткой. Организовали удобные проезды и подъезды к зданию вокзала. Также обустроили специальную остановку для туристических автобусов и парковки для велосипедов и самокатов. Оборудовали парковку.

Напротив вокзала сделали остановку наземного городского транспорта. Со стороны парка развлечений «Остров мечты» появился регулируемый пешеходный переход через Проектируемый проезд № 4062, ведущий к главному входу в здание вокзала.

На площади перед зданием Южного речного вокзала установили современные фонари, высадили деревья. Полностью завершить работы по созданию мест отдыха и ожидания с лавочками, зелеными насаждениями и цветниками планируют к сентябрю этого года.

Отсюда пассажиры смогут отправиться в круизы по 30 городам России. Речные суда будут отправляться в Рязань, Муром, Касимов, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфу и другие пункты.

Возрождение речных вокзалов позволит вернуть популярность известному круизному маршруту «Московское золотое кольцо», который начинается у Северного речного вокзала, проходит через Рыбинск, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Рязань, Коломну и завершается на Южном речном вокзале. Путешествие составляет около двух тысяч километров и занимает от семи до 10 дней.

Маршрут был открыт в 1959 году. После возрождения он станет настоящей жемчужиной сезона речной навигации.

Порты — модные места Москвы. Чем заняться на обновленном Южном речном вокзалеСергей Собянин открыл обновленный Южный речной вокзал

Летние пляжи

Речные вокзалы Москвы стали не только транспортными узлами, но и центрами летнего пляжного отдыха.

В южной части набережной Северного речного вокзала обустроили пляжный комплекс с бассейнами, шезлонгами и зонтами для защиты от солнца, раздевалками, санузлами и душевыми, летней кухней и фитобаром.

К услугам отдыхающих — три бассейна скиммерного типа, в которых установлены специальные баки с трубопроводом, предназначенные для постоянной фильтрации верхнего, самого загрязненного слоя воды. В бассейнах установлена система подогрева, температура воды не опускается ниже 26 градусов.

В большом бассейне размером 24 на 15 метров глубиной 1,5 метра могут купаться только взрослые.

Семьям с детьми подойдет бассейн размером девять на девять метров глубиной один метр.

Третий бассейн размером девять на пять метров и глубиной 0,75 метра предназначен для самых юных посетителей. В нем поддерживается температура воды 30–32 градуса, есть надувные игрушки и нарукавники.

В бассейнах применяют современную систему очистки, обеспечивающую круглосуточный дистанционный контроль состояния воды и дозирования активного кислорода. Обеззараживание воды проводится с помощью ультрафиолетового излучения. Многослойные песчаные фильтры обеспечивают качественную механическую очистку воды от примесей, а автоматическая дозация альгицида позволяет очистить воду от водорослей.

В раздевалках есть ячейки для хранения личных вещей, санузлы и душевые.

По периметру бассейнов установили шезлонги, зонты для защиты от солнца, диваны-ракушки с откидным козырьком и многоместные мягкие ложа с балдахинами и подушками.

Фитобар и летняя кухня предлагают гостям закуски и блюда европейской кухни. Можно заказать прохладительные напитки: авторские лимонады, детокс-коктейли, смузи, свежевыжатые соки, чай или кофе.

Работает ресторан «Речной», где можно попробовать блюда греческой кухни. В нем есть панорамные окна и летняя веранда с видом на Химкинское водохранилище.

В этом году пляжную зону расширили с четырех до семи тысяч квадратных метров. Появился еще один большой бассейн и дополнительные шезлонги. Ожидается, что в нынешнем сезоне тут отдохнут более 135 тысяч человек.

Новый пляжный комплекс Dream Beach Club в Нагатинской пойме рядом с Южным речным вокзалом принял первых посетителей в июне 2023 года.

В его составе пять бассейнов с подогревом, в том числе самый большой в России открытый бассейн площадью 1,7 тысячи квадратных метров, детский бассейн с водными горками площадью 675 квадратных метров, детский сухой бассейн с фонтанами площадью 340 квадратных метров, волновой бассейн площадью 675 квадратных метров и VIP-бассейн площадью 430 квадратных метров.

Для комфорта посетителей оборудована необходимая сопутствующая инфраструктура, в том числе пляжные лежаки, раздевалки, душ, кафе, рестораны и другие объекты.

Посетители пляжного комплекса могут пользоваться услугами яхт-клуба Dream Island Marina с вейк-парком. Любителям водного спорта доступны две реверсивные лебедки для катания на вейкборде. Здесь установлены трамплины для отработки прыжков и трюков. Необходимое для занятий оборудование можно взять напрокат.

