Более 800 участников и гостей объединил молодежный чемпионат «Авиароботех — старт» на ВДНХ

В Москве прошел ежегодный инженерный чемпионат для молодежи «Авиароботех — старт». Его финал состоялся в павильоне № 55 на ВДНХ, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Чемпионат собрал более 800 участников и гостей. Помимо соревновательной части, для них организовали мастер-классы по робототехнике, промышленному дизайну, 3D-моделированию, программированию — перспективным и востребованным среди юных инженеров дисциплинам», — рассказала Наталья Сергунина.

Участниками чемпионата стали молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Кемерова, Петрозаводска и Рузы. Они продемонстрировали навыки конструирования гражданских дронов, предназначенных для доставки грузов, фотосъемки, анализа погодных условий и мониторинга объектов на промышленных складах, а также управления ими.

Состязание проходило в несколько этапов по разным направлениям — для тех, кто собирает и настраивает аппараты, управляет их полетом, программирует автопилот, а также работает с нейроинтерфейсами. Нужно было показать отличное знание теории и уверенное владение практикой. Накануне в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ участников проконсультировали эксперты индустриальных партнеров.

Призовые места заняли представители Москвы: первое — команда технопарка «Мосгормаш», второе — колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова, третье — колледжа телекоммуникаций Московского технического университета связи и информатики. Лауреатами в дополнительных номинациях стали команды из Санкт-Петербурга, Перми, Кемерова, Петрозаводска и Рузы. Они получили грамоты, кубки и ценные призы.

32 лучших участника были отмечены в реестре «Таланты России», благодаря чему они получат дополнительные баллы при поступлении в вуз. Кроме того, успешными выступлениями молодые люди могли обратить на себя внимание потенциальных работодателей. В будущем у них будет возможность получить приглашения на стажировки в ведущие профильные компании.

Чемпионат «Авиарроботех — старт» в третий раз проводят при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития. Он помогает молодым людям совершенствовать навыки в области робототехники.

