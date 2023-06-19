Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 20 de junio de 2023 Уникальный идентификатор отбора заявок 22023224 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 50 000 Срок размещения, в днях 2 Дата внесения средств 20 de junio de 2023 Дата возврата средств 22 de junio de 2023 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIJADO Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 7,16 Базовая плавающая процентная ставка размещения средств – Минимальный спред, % годовых – Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Precio de venta: desde las 10:00 hasta las 10:20 Заявки в предварительном режиме: desde las 10:00 hasta las 10:10 Заявки в режиме конкуренции: desde las 10:10 hasta las 10:20 Формирование сводного реестра заявок: desde las 10:20 hasta las 10:30 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde las 10:20 hasta las 10:45 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 10:45 hasta las 12:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 10:45 hasta las 12:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 20 de junio de 2023 Уникальный идентификатор отбора заявок 22023222 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 100 000 Срок размещения, в днях 35 Дата внесения средств 21 de junio de 2023 Дата возврата средств 26 de julio de 2023 Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FLOTANTE Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых – Базовая плавающая процентная ставка размещения средств RUONmDS Минимальный спред, % годовых 0,00 Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Precio de venta: desde las 14:00 hasta las 14:20 Заявки в предварительном режиме: desde las 14:00 hasta las 14:10 Заявки в режиме конкуренции: desde las 14:10 hasta las 14:20 Формирование сводного реестра заявок: desde las 14:20 hasta las 14:30 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: desde las 14:20 hasta las 14:45 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 14:45 hasta las 16:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: desde las 14:45 hasta las 16:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 g. № 10

RUONmDS = RUONIA – DS, где

Ruonia вых кредитов (депозитов) RUONIA, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публика ции значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS – дисконт – выраженное в сотых долях процентов и округленное (по правилам математического округле ния) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных органи заций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.

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