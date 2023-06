19.06.2023 Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Rwandy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Rwandy19.06.2023

Ministro Zbigniew Rau spotkał się ze swoim rwandyjskim odpowiednikiem Vincentem Birutą, który wziął udział w dorocznej naradzie ambasadorów RP w charakterze gościa honorowego oraz głównego mówcy.

Ministrowie omówili stan wzajemnych relacji, zwłaszcza w odniesieniu do wymiany gospodarczej, współpracy w zakresie rolnictwa, przemysłu maszynowego i IT. Rozmawiali o kontynuacji rozpoczętych już polskich projektach i inwestycjach w Rwandzie, a także poszukiwaniu obszarów pogłębiania współpracy. Omówiono także realizację zawartych w 2021 r. porozumien ws. współpracy w obszarze edukacji i cyberbezpieczeństwa. Ministro Rau zachęcał stronę rwandyjską do podjęcia współpracy w zakresie zielonych technologii. – Jako że jednym z priorytetów rozwoju Rwandy są zielone technologie przekazałem ministrowi Birucie zainteresowanie nawiązaniem współpracy w ramach autorskiego projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, utworzonego w celu wsparcia międzynarodowego transferu polskich technologii środowiskowych – zaznaczył. Ministrowie zgodzili się, że obecny poziom wymiany handlowej nie odzwierciedla w pełni potencjału relacji dwustronnych. Wyraziliśmy też nadzieję na szybką zmianę tego trendu.

Ministrowie podpisali Porozumienie w obszarze szkolenia dyplomatycznego, które ma na celu udzielenie pomocy Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rwandy w profesjonalnym szkoleniu tamtejszych dyplomatów, a także wspieranie utworzenia rwandyjskiej Akademii Dyplomatycznej . Minister Rau zwrócił uwagę na fakt, że udział ministra Biruty w naradzie ambasadorów oraz świadczy o tym, że relacje obu państw osiągają nową jakość, a Rwanda staje się jednym z najważniejszych partnerów Polski w Afryce Subs aharyjskiej.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

Zdjęcia (2)

