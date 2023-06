19.06.2023 Varsovia Narada Ambasadorów z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Zmiany geopolityczne są wielką szansą dla Polski

Pandemia COVID-19 była wstrząsem dla świata, który jednak stworzył szansę, aby go zmienić. Musimy tę szansę wykorzystać. Białoruskie działania hybrydowe, wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny pokazały jednak, że zagrożenia wokół nas nadal są realne i bezprecedensowe.

– Po ataku Rosji na Ukrainę okazało się, że Polska jest jednocześnie, delikatnie i ze skromnością mówiąc, pewnego rodzaju ośrodkiem, na który orientuje się wiele innych państw z naszej części świata. Nie tylko państw z bloku postkomunistycznego, również wszystkie inne, które zrozumiały jak potężnym zagrożeniem jest Rosja – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Dzięki naszemu zdecydowaniu i aktywnej dyplomacji na każdym szczeblu, głos Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest dziś bardziej słyszalny niż kiedykolwiek wcześniej. Kraje europejskie dzisiaj przyznają, że Polska miała rację – w szczególności w kwestii bezpieczeństwa, w tym energetycznego.

– Musimy ten czas dobrze wykorzystać. Musimy wykorzystać go dla umocnienia naszej pozycji na arenie międzynarodowej, do przedstawienia naszych racji – zwrócił się premier do polskich dyplomatów.

Wspólnota jest naszą siłą

Europa stoi dziś przed kluczową próbą. Kraje europejskie dokonują wyboru między solidarnością i wspólnotą, a interesami jednostki. Polska opowiada się za silną Europą i Unią Europejską, której rola na świecie powinna wzrastać, a wartości europejskie powinny być brane za przykład.

– Duże wyzwanie, z którym mierzymy się na poziomie politycznym w Unii Europejskiej to próba doprowadzenia, do daleko posuniętej centralizacji decyzji, bez liczenia się z wolą poszczególnych państw członkowskich. Mi temu z całą mocą chcemy przeciwdziałać – powiedział szef rządu.

Polska jest integralną częścią Unii Europejskiej i aktywnie przedstawia swoje inicjatywy oraz poglądy na forum europejskim. W naszym interesie jest, aby Unia Europejska była silną wspólnotą suwerennych państw, które łączy więcej niż dzieli, a każdy członek może być wysłuchany.

Polska wchodzi na wyższy szczebel rozwoju

Jesteśmy dziś liderem regionu i liderem współpracy transatlantyckiej. Możemy stać się również jednym z liderów nowej Europy. Coraz silniejszą pozycję zawdzięczamy m.in. wielkim inwestycjom technologicznym w naszym kraju i właściwym kierunkom polityki gospodarczej. Rolą naszej dyplomacji jest dalsze budowanie pozytywnego obrazu Polski – przedstawianie możliwości i potencjału jaki oferuje nasz kraj. To właśnie przyciąga nad Wisłę inwestorów z całego świata.

– Zawsze wraz z każdą kolejną inwestycją rosną wynagrodzenia Polaków, ta tkanka gospodarcza polska ulega dalszemu uszlachetnieniu i nowe ekosystemy tworzą nową perspektywę rozwoju, bardzo pozytywną perspektywę rozwoju dla Polski – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki. Polska ma dzisiaj najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej – dodał.

W ostatnim czasie udało nam się pozyskać inwestycje takich globalnych firm jak Intel, Visa czy Microsoft. Również kontrakty zbrojeniowe, a także budowa energetyki jądrowej w Polsce są dowodem, że Polska jest krajem atrakcyjnym do inwestowania. Wchodzimy na wyższy szczebel rozwoju przyciągając i tworząc najnowsze technologie.

