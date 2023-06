19.06.2023 gdynia Premier podczas Forum Wizja Rozwoju: naszym priorytetem jest silna gospodarka, odporna na kryzys

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jakość rozwoju gospodarczego – podstawowy czynnik sukcesu państwa na arenie międzynarodowej

Premier podkreślił, że jesteśmy na dobrej drodze wyrwania się z kręgu gospodarek średniego rozwoju. Aby tak się stało, należy spełnić kilka warunków. Para inwestycje w nowoczesne technologie, bezpieczeństwo, programy społeczne, pomoc przedsiębiorcom.

– Tej niebywałej szansy nie możemy zmarnować. Aby tak się stało, potrzebujemy bezpieczeństwa. En broma ta podstawa, diez fundamentos. To dlatego tak bardzo inwestujemy dzisiaj bezpieczeństwo – kontynuował.

Jak dodał gospodarce potrzebny jest również zastrzyk innowacyjności, który pozwoli na to, aby to Polska i polskie firmy wytyczały kierunek rozwoju. Po raz pierwszy w historii nasz kraj ma szansę być nie tylko częścią wielkiego globalnego procesu transformacji cyfrowej, ale też ogromnie na tym skorzystać.

Nowe inwestycje – rozwój gospodarczy Polski

Polska jest przyjaznym krajem dla wielkich międzynarodowych firm, a także średnich i mniejszych polskich oraz zagranicznych, które chciałyby przebudować swoje łańcuchy dostaw czy produkcji. Jesteśmy krajem bezpiecznym, który poprzez mechanizm specjalnej strefy ekonomicznej, tworzy optymalne warunki dla inwestorów do rozwijania biznesu. Para dobry model rozwoju gospodarczego, nowoczesnych technologii, wykwalifikowanych pracowników i szybki wzrost gospodarczy. Para tomar korzyści dla polskich pracowników w postaci wyższych wynagrodzeń, wzrostu konkurencyjności i nowych miejsc pracy.

Dzięki odpowiedniej polityce naszego rządu, zagraniczne firmy chętnie inwestują w Polsce. Amerykańska firma Intel, która zajmuje się m.in. produkcją procesorów i produktów serwerowych, otworzy pod Wrocławiem najnowocześniejszy Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników.

– Kilka dni temu miałem przyjemność otwierać w Polsce największą, najważniejszą inwestycję zagraniczną, jaka kiedykolwiek w Polsce została ulokowana. Para inwestycja Intela. A przede wszystkim inwestycja w mikroprocesory, półprzewodniki, układy scalone, które są ropą naftową xxi wieku, które są tym podstawowym czynnikiem decydującym o jakości rozwoJaJUJUJUGEJUGEJUMAJUMAJUMAJUMEJUMAJUMAJUMOJO primer ministro.

Jakość w zarządzaniu finansami publicznymi

– Niedawno pokazały się dane Eurostatu, które potwierdzają to, że Polska jest wśród trzech krajów Unii Europejskiej o najniższym poziomie ubóstwa według tego wskaźnika, który tam został pokazany. Ale jednocześnie z ogromną dynamiką rozwoju – powiedział premier.

Mimo kryzysów takich jak pandemia, atak Rosji na Ukrainę i konsekwencje gospodarcze tych wydarzeń, wpływy do budżetu państwa z PIT i CIT wzrastają. Para możliwe dzięki skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi i uszczelnieniu systemu podatkowego.

Szef rządu zwrócił uwagę, że jakość zarządzania finansami publicznymi przekłada się na życie wszystkich obywateli: na politykę społeczną, możliwości zakupów uzbrojenia, programy rozwojowe, wspar cie samorządów, programy infrastrukturalne, a także na wzrost wydatków na ochronę zdrowia.

Foro Wizja Rozwoju – wypracowywanie wizji i kierunków rozwoju polskiej gospodarki

To już szósta edycja Forum, zaplanowana w dniach 19-20.06.2023 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Uczestnicy Forum zajmą się najważniejszymi wyzwaniami, które stoją przed polską gospodarką, m.in. gospodarką morską, innowacjami, zdrowiem. Podczas Forum swoją kontynuację będzie miał Kongres Srebrnej Gospodarki oraz II Targi.

Podczas uroczystej Gali Forum zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze dla najlepszych firm. Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju ma charakter honorowy, a jej głównym celem jest promowanie polskich przedsiębiorstw za znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki. W tym roku zostanie przyznana po raz piąty, a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 20 czerwca.

