Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – eta charset=”utf-8″/>

Инициатива по созданию и развитию бренда территории чаще всего ложится на плечи администрации города. Локальным менеджерам необходимо искать новые решения, которые смогут обеспечить органический рост креативной экономики, повышение узнаваемости места и вовлеченности жителей и гостей города.

В рамках TED-сессии, панельной дискуссии и шоурила с экспертами, слушатели смогут погрузиться во внутреннюю кухню креативных проектов и узнать, какие новые запросы и тренды формируются в развитии брендов территорий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI