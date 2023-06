Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 июня 2023 года в рамках ПМЭФ состоялся Международный молодежный экономический форум (ММЭФ), в котором приняли участие пять обучающихся в ГУУ.

Кроме прочих мероприятий наши студенты приняли участие в дискуссии с элементами мастер-класса «#Любитель #Внимание #Профессионал» под модерацией генерального директора «Центра развития культурных инициатив» Сергея Першина. Среди выступающих были: художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева и другие.

На дискуссии обсуждалось расширение возможностей творческой самореализации молодёжи, которое сопровождается процессом размытия границ между дилетантизмом и профессионализмом, происходящая в цифровой среде подмена понятий и смыслов, проблемы ложных ориентиров и другие вопросы.

Выпускник ГУУ, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев выступал в качестве модератора на дискуссии «Главный после родителей – наставник: создаем в России эффективный институт». На дискуссии выступали: генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Нонна Каграманян; заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов и другие.

Среди основных вопросов дискуссии поднимались темы роли преподавателей и наставников в формировании ценностных ориентиров у молодежи, новые формы наставничества, неформальное образование и стратегия непрерывного развития, возможности бизнес-наставников в деле формирования корпоративной культуры и улучшении производительности труда.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI