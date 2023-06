Студенты ГУУ встретились с героями нашего времени

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 июня 2023 года в концертном зале гостиницы «Космос» прошёл патриотический межнациональный вечер «Герои нашего времени», посвящённый героям специальной военной операции (СВО) и приуроченный ко Дню России. Команда ГУУ в составе представителей Клуба интернациональной дружбы и медиа-клуба General Press SUM (GPS) приняла участие в организации и волонтёрском сопровождении вечера.

На протяжении всего дня работала выставка портретов героев СВО, сорока мужчин, совершивших подвиги во благо Родины. Гуляя по выставке между фотографиями можно было прочувствовать историю каждого бойца, будто прожить её вместе с ними.

Центральной частью программы была панельная дискуссия с героями специальной военной операции и людьми, которые напрямую взаимодействуют с ними: артистами, ветеранами других горячих точек, молодыми курсантами, которые в будущем также встанут на защиту страны и мирного населения. Дискуссия прошла очень динамично. Было много вопросов, и эта часть программы даже немного вышла за отведённые ей временные рамки. Слушатели хотели знать всё: от особенностей используемого оружия на передовой и важности соблюдения военного устава, до того, какие действительно солдаты испытывают эмоции, получая письма от россиян со всех уголков страны. Очень много вопросов поступало от служащих 1-ого отдельного стрелкового Семёновского полка и кадетов Преображенского кадетского корпуса №5.

Завершилась программа большим концертом. Среди артистов были герои СВО, множество ансамблей самых разных национальностей, образцовый духовой оркестр из ЛНР. Было много завораживающих танцев народов России, горловое пение, игра на барабанах, вокальные номера, небольшие театральные зарисовки. Все выступления прошли на одном дыхании. Между номерами ведущие рассказывали о героях разных национальностей, совершивших подвиги во время СВО.

Также проводились розыгрыши с ценными призами. Одни проходил онлайн за несколько дней до самого мероприятия, где проверялись исторические знания подписчиков группы ВМСМ. Одним из победителей этого розыгрыша стала студентка нашего университета, руководитель медиа клуба General Press SUM (GPS) Катерина Лаврова. Второй розыгрыш был на самом концерте. Зрители прошли три раунда, в которых должны были показать свои знания национальностей России. 1 место заняла обучающаяся ГУУ, заместительница руководителя Клуба интернациональной дружбы Динара Алиева.

Завершился концерт большим выступлением образцового духового оркестра Молодогвардейской детской школы искусств Луганской Народной Республики под художественным руководством почётного гражданина города Краснодона и города Молодогвардейска, заслуженного деятеля культуры ЛНР и Украины Леонида Тимошенко. Финальным номером их программы стало «Прощание славянки», который зрители слушали стоя.

